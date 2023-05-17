Ucuz kurtuldu

Girne ve Lefkoşa’da 15 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen Ters Yön Operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 kişiden biri olan Nijeryalı Dieng Mor’un hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi. Kararda, sanığın KKTC’ye 497 gram ağırlığında hintkeneviri ile 50 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ithal etme suçundan yargılandığı belirtildi.

Ağır ceza yargıcı, uyuşturucu ithali suçunun yaygınlaştığına ve bu davaların gün geçtikçe arttığına değindi. Yargıç, sanığın iki ayrı türde uyuşturucuyu para karşılığı ithal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, sanığa kamu yararı gereği oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.