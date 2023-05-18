Yasayı hatırlattı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasi partilerin ara seçimden önce adaylarını ön seçim yaparak belirlemesi gerektiğini ancak bazı partilerin “adaylık başvuru duyurusu” dahi çıkmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, seçimlerde birden fazla aday varsa, onlar arasında seçim yapılabilmesi için ön seçimin şart olduğunu belirtti.

Özersay, ön seçim için de adaylık başvuru duyurusuna gerek duyulduğunu söyledi; Siyasal Partiler Yasası’nın 27. maddesine atıfta bulundu.

Kudret Özersay paylaşımında “Başka birisinin aday olma niyeti var mı diye sormadan, oldu-bitti yaparsanız yasayı çiğnemiş olursunuz” dedi.

Özersay, “Kılıfa uymazsa bir gecede el birliğiyle yeni kılıf dikersiniz değil mi” ifadesini kullandı.

Kudret Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

“ Siyasal Partiler Yasası’nın 27. maddesi açıktır ama anlaşılan siyasi partilerin çoğu bunu kılıfına uydurmak için ‘tek aday vardı’ diyerek geçiştirme niyetinde.

Oysa aday olabilmesi için ‘kim aday olmak ister?’ diye sormak ve makul bir süre vermek gerekmez mi?

Gerçi dert ettiğimiz şeye bak! Nasıl ki son belediye seçimlerinde belediye meclis üyesi adaylıklarında cinsiyet kotasını yanlış uygulayıp seçimde aday gösterememe durumuyla karşı karşıya kaldığınızda ‘bir gecede yasayı oybirliği ile değiştirip ayıbınızı örttünüz’, gerekirse bunu da kendi işinize öyle geldiği için bir gecede değiştirirsiniz değil mi… Oturup el birliğiyle çabucak uygun bir kılıf dikersiniz değil mi!”