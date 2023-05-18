Eğitim aksıyor

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Öğretmen Yasası’ndaki değişikliği dün de protesto etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa merkezdeki ilk ve orta dereceli okullar ile Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) dün 08.00-13.00 saatleri arasında grev yapıldı.

Öğretmenlerin haklarına müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini belirten KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, grevde olan öğretmenlerin de katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Başbakanlık önünde eylem yaparak, eleştirilerini dile getirdi.

Maviş ve Eylem’in açıklamalarının ardından, TC Lefkoşa Büyükelçiliğine ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakıldı.

KTOEÖS, Mağusa okullarında grev ve eylem yapacak

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün, Mağusa’da Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu, Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi’nde 10.00-13.00 saatleri arasında grev ve eylem yapacağını açıkladı.

Sendika Başkanı Selma Eylem'in yazılı açıklamasına göre, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde saat 09.00’da, Namık Kemal Lisesi’nde ise saat 10.15’te basın toplantısı yapılacak.

KTÖS okul öncesi kurumlarda greve gidecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün tüm bağımsız okul öncesi kurumlarda grev yapacak.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, saat 11.00’de Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde toplanıp eylem ve basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Açıklamaya göre, 09.00-12.00 saatleri arasında grevde olacak okul öncesi kurumları şöyle:

“Fazıl Plümer Anaokulu, Gaziköy Anaokulu, Gülen Yüzler Anaokulu, Lefkoşa Vakıf Anaokulu, Yenicami Anaokulu, Yeni Yüzyıl Anaokulu, Alasya Vakıf Anaokulu, Gazimağusa Maarif Anaokulu, Şht. Mustafa Kurtuluş Anaokulu, Şht. Özdemir Anaokulu, Alsancak Anaokulu, Beylerbeyi Anaokulu, Girne Maarif Anaokulu, Karakum Anaokulu, Lapta Anaokulu, Osman Türkay Anaokulu, Pınarbaşı Anaokulu, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Kalkanlı Anaokulu, Portakal Çiçekleri Anaokulu, İskele Maarif Anaokulu, Gaziveren Anaokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu”



Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023, 09:52