Bakana tatlı  hediye edildi

Milli eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerinden bir heyeti kabul etti.

Ziyarette öğrenciler Bakan’a, çiçek ve okulun mutfak bölümünde öğrenciler tarafından yapılan tatlılar hediye edildi.

Kabulde ayrıca, Liseler Arası Şiir Okuma ve Yazma Yarışması’nda dereceye giren Murat Rozybayev “Elbette Güzel Günlerimiz de Olacak” isimli şiiri okudu.

Heyete, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın eşlik etti.

Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak kurtuluş savaşını başlattığını, bunun Kıbrıs Türk Halkına varoluş mücadelesinde özgüven de verdiğini kaydetti.

İlkokul öğrencileri Meclis’i ziyaret etti

Öte yandan Girne Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Cengiz Ratip Kütüphanesinde öğrencilere bilgiler verildi, daha sonra Genel Kurul salonuna geçildi ve burada öğrencilere Meclis Yasama Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz tarafından Meclis’in işleyişi anlatıldı.

Genel Kurul salonunda daha sonra öğrenciler tarafından andımız ve şiirler okundu.