Kampüse baskın yapıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir üniversite kampüsünde önceki akşam operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 31 adet uyuşturucu hap ele geçirdi, Hüseyin Aksoy, Ender Mustafa Özkan ve Ozan Yaraşık isimli 3 kişiyi tutukladı. Duruşmada zanlılardan birinin kampüste yaşanan kovalamaca sonucu yakalandığı açıklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 15 Mayıs 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlıların üniversite kampüsü yurtlar bölgesinde oldukları bilgisini aldıklarını ve bölgeye gittiklerini söyledi. Zanlı Hüseyin Aksoy’un, kampüs çıkışında, Gazimağusa Devlet Hastanesi park alanı girişi yakınlarında tespit edildiğini aktaran Arkın, üzerinde yapılan aramada, pantolonunun cebinde, sakız kutusu içerisinde, 31 adet pembe renk uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bölgede bulunan Ender Mustafa Özkan’ın Aksoy’un tutuklandığını fark edince kaçmaya başladığını kaydeden polis, kampüs içerisinde yakalanarak alıkonulduğunu söyledi. Zanlı Ozan Yaraşık’ın da mesele kapsamında gözaltına alındığını bildiren polis, Aksoy’un hapları Ender Mustafa Özkan’dan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlı Ozan Yaraşık’ın uyuşturucu alışverişi sırasında diğer zanlıların yanında olduğunu anlatan polis, yeni başlayan soruşturmanın salimen yürütülmesi için süre talep etti. Mahkeme zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.