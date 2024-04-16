2022’den beri ülkede kaçak

Kuzey Kıbrıs’ta 4 yıldır kaçak yaşam süren Udochukwu Onyeugbo ile 2022’den beri KKTC’de ikamet izinsiz kalan Akorede Hammed ve Kingsley Obetta, önceki gün Gönyeli’de devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Tümü Nijerya uyruklu olan zanlıların ülkeye öğrenci olarak geldikleri ancak kaçak duruma düştükleri belirtildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, 14 Nisan 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Gönyeli’de Yener Sokak üzerinde devriye gezen ekipler tarafından şüpheli görülen Akorede Hammed, Kingsley Obetta ve Udochukwu Onyeugbo'ya kimlik kontrolü yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan kimlik ve muhaceret kontrolünde Hammed ve Obetta’nın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 502 gün, Onyeugbo'nın ise 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren bin 232 gün KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, tutuklanan zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti.

Polis, 3 zanlının da üniversite eğitimi için ülkeye geldiğini ancak daha sonra ikamet izinsiz duruma düştüklerini belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Timothy de cezaevine gönderildi

Öte yandan Lefkoşa’da geçtiğimiz Cuma gecesi gerçekleştirilen rutin denetimlerde ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen ve 3 gündür polis hücresinde tutuklu bekleyen Nijeryalı Timothy Uhochukwo dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 60 günlük vizeyle ülkeye giriş yaptığı ve izi süresi dolunca 4 yıl kaçak yaşadığı belirtildi.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 12 Nisan 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Ortaköy’de Adli Şube ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 27 Aralık 2020 tarihinden itibaren toplamda bin 202 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, aynı gün Muhaceret Şubesinden yapılan araştırmada zanlının KKTC'ye 28 Ekim 2020 tarihinde 60 günlük vizeyle girdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının KKTC'deki statüsüyle ilgili İçişleri Bakanlığından gerekli araştırmanın yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.