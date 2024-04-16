Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.



TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, “İsrail'in gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini” ifade etti.

Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu” belirtti.

Görüşmede ayrıca, Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.