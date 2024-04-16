Ataoğlu, Dünya Turizm Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı

Ataoğlu, mesajında, bu yıl Girne Antik Limanı’nın tamamlanmasıyla, turizm haftasının çok daha güzel duygularla, bir festival niteliğinde kutlanacağını belirtti. Ataoğlu, halkı cumartesi günü Antik Liman’da düzenlenecek Turizm Festivali’ne davet etti.

Fikri Ataoğlu, turizm dünyasının en önemli etkinliklerinden birini kutlamak, seyahat etmenin ve farklı kültürleri keşfetmenin önemini vurgulamak için turizm haftasını, halkla birlikte kutlayacaklarını ifade ederek, turizmin ülke açısından önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu mesajını şöyle sürdürdü:

“Turizm, sadece ekonomik büyüme ve iş imkanları yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlıyor. Farklı kültürlerin, geleneklerin ve insanların bir araya gelmesi, dünya barışı ve karşılıklı anlayış için kritik bir rol oynuyor. Ülkemiz, eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve misafirperver insanlarıyla turistler için bir cennet. Bizler, Kuzey Kıbrıs’ın bu benzersiz değerlerini koruyarak ve geliştirerek, turizm sektörünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ancak, turizmin sürdürülebilirliği ve çevresel koruma da bizim için önemli bir öncelik. Doğamızı ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyoruz.”

Ataoğlu, turizm sektöründe emek veren herkese teşekkür ederek, “Unutmayın, her birimizin turizmde oynayacağı rol, ülkemizin geleceği için artı bir değere sahiptir. Herkese sağlıklı ve mutlu seyahatler diliyorum.” dedi.