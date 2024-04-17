İddiaları yalanladı

Hazine Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından restoran ve kafelerde uygulanan KDV oranlarında artışın söz konusu olmadığını açıklayarak "Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından restoran ve kafelerde uygulanan yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranının da yüzde 20’ye çıkarıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, yeni bir artışın söz konusu olmadığını belirterek suistimalleri engellemeye yönelik tedbir aldıklarını belirtti.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yaklaşık 41 bin mükellef, KDV oranı uyumsuzluğu yönünden denetlendi. Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edildi.

Dışarıdan temin edilen ürünlerde yüzde 10 KDV

Ayrıca, bazı marketlerin de temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi gösterdikleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, istismarın önüne geçmek ve rekabet eşitliği sağlamak için Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı hazırladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanan taslağa göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 şeklinde hesaplayacak. Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.