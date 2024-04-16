Yoğunluk yaşandı

KKTC’de 5-14 Nisan tarihlerini kapsayan 10 günlük Ramazan Bayramı’nda hava yolu ile gelen ve giden yolcu toplamı 129 bin 187 oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 günde 63 bin 687 yolcu gelirken 65 bin 500 yolcu da ayrıldı.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre; 5 Nisan’da Ercan’a 76 uçar iniş-kalkış yaparken, 5 bin9848’i geliş, 6 bin 167’i gidiş olmak üzere toplam 12 bin 115 yolcu giriş-çıkış yaptı. 6 Nisan’da 36’sı geliş, 34’ü gidiş toplam 70 uçak Ercan’a iniş-kalkış yaptı. Gelen yolcu sayısı 5 bin 978 olurken, 5 bin 603 kişi ülkeden çıkış yaptı.

Ercan 7 Nisan’da 41 geliş, 41 gidiş toplam 82 uçağı ağırlarken, gelen yolcu sayısı 6 bin 369, giden yolcu sayısı ise 6 bin 501 oldu.

8 Nisan’da ise 41 geliş, 42 gidiş toplam 83 uçak Ercan’a iniş-kalkış yaparken, gelen yolcu sayısı 5 in 993, giden yolcu sayısı ise 6 bin 131 oldu.

9 Nisan’da da 44 geliş, 42 gidiş toplam 86 uçak Ercan’dan geçerken, 6 bin 157 kişi ülkeye giriş , 6 bin 505 kişi ise çıkış yaptı.

Ercan 10 Nisan’da ise 46’sı geliş, 43’ü gidiş toplam 89 uçağa hizmet verdi. Gelen yolcu sayısı 7 bin 178 olurken, 6 bin 291 kişi ülkeden çıkış yaptı.

11 Nisan’da ise 41 geliş, 39 gidiş toplam 80 uçak Ercan’a iniş-kalkış yaptı. 6 bin 638 yolcu ülkeye gelirken, 6 bin 105 kişi çıkış yaptı.

Ercan 12 Nisan’da 40’ı geliş, 42’si gidiş toplam 82 uçağı ağırlarken, 6 bin 323 kişi geldi, 7 bin 174 kişi çıkış yaptı.

13 Nisan’da 40’ı geliş, 44’ü gidiş toplam 84 uçak Ercan’a iniş-kalkış yaptı. Ülkeye 6 bin 248 yolcu gelirken, 7 bin 36 kişi çıkış yaptı.

14 Nisan tarihinde ise 47’i geliş, 48’i gidiş toplam 95 uçak Ercan’dan hizmet aldı. Ülkeye 7 bin 35 kişi gelirken, 7 bin 987 kişi çıkış yaptı.