Meclis Başkanı Töre, Polis Genel Müdürü Kuni ve PGM yardımcılarını kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Ali Adalıer ve Polis Genel Müdür 2’nci Yardımcısı Kaan Resa Saçar’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, polisin 365 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığını, ülkede kriminal olayların yanında trafik kazalarının da yaşandığını, ancak emniyet güçlerinin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

- “Alkollü ve süratli araç kullanımı kazaların oluşumunda birinci sırada”

Polisin sıkı denetimlerine rağmen alkollü ve süratli araç kullanımının trafik kazalarının oluşumunda birinci sırada geldiğini belirten Töre, ülkenin bir diğer sorununun da kayıt dışı yaşam olduğunu kaydetti.

Töre, cürümle mücadele konusunda polisin hem olayların öncesinde hem de adalete teslim edilme noktasında görevini eksiksiz yaptığını ifade etti.

Polis teşkilatının yıpratılmaması gerektiğinin altını çizen Töre, emniyet güçlerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi noktasında kendilerinin de üzerlerine düşeni yapacağını kaydetti.

Polisin araç ve personel eksikliğini bildiklerini bunların da bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, polisin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak tüm emniyet teşkilatına başarılar diledi.

- Kuni

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de polis teşkilatının tüm birimleriyle halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına görev yapmaya devam edeceğini vurguladı.