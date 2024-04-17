38 okuldan katılım oldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın geleneksel olarak düzenlediği “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı.

Ödül töreni ve sergi açılışı dün saat 14.00'te Lefkoşa’daki İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yapılırken, etkinliğe Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Cenk Soydan, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, öğrenciler, öğretmenler, veliler, yarışma jürisi ve sponsor firma Commercial Sigorta yetkilileri katıldı.

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” konulu 38 okuldan 1161 eserin yer aldığı yarışmanın, farkındalık ve Vakfın sesinin duyurulmasına bir destek çağrısı olduğunu belirtti ve yarışmada emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Cenk Soydan da konuşmasında yarışmaya katılan okul, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sponsor Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç tarafından Commercial Sigorta LTD. Genel Müdürü Erinç Karakaş’a plaket takdim edildi.

Ödüllerin dağıtılması ve serginin gezilmesiyle etkinlik sona erdi.

