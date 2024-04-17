Ücretsiz ziyaret edilebilecek 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Atatürk Dönemi 23 Nisan Çocuk Bayramı Törenleri Fotoğraf Sergisi”nin açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapıldı.

Girne Belediyesi ev sahipliğinde, Akkule Hizmet Derneği tarafından Eriş Ülger’in arşivinden yararlanılarak düzenlenen fotoğraf sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde, saat 10.30’da, Cumhurbaşkanı Tatar’ın öğrencilerle kurdele kesmesiyle açıldı; ardından 23 Nisan İlkokulu öğrencileri tarafından şiir dinletisi sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, etkinlikteki konuşmasında, 23 Nisan İlkokulu öğrencileriyle birlikte anlamlı bir sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre de, açılışta konuşan Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu sergi gibi birçok faaliyetin yapılması temennisinde bulundu, sergide emeği geçen ve katılan herkese teşekkürlerini sundu.

Girne Belediyesi Kültür Sanat Şube Amirliği’nden verilen bilgiye, sergi, 17, 18, 19, 22, 24 ve 25 Nisan tarihinde, 09.00- 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.