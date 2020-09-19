29 hasta taburcu, 7 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 88, Güney Kıbrıs’ta 3 bin 39 test yapıldı. Kuzeyde 3’ü yerel 21, güneyde ise 7 yeni vaka tespit edildi.

Kuzeyde toplam vaka sayısı 672’ye, güneyde ise bin 565’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 88 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.



Bakan Pilli, dün tedavisi tamamlanan 29 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Güneyde 7 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saat içerisinde yapılan 3 bin 39 test sonucunda 7 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı bin 565’e ulaştı. Öte yandan Güney Kıbrıs’ta, Lefkoşa’daki bir okulda görev yapan öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Rum haber kaynakları, bahse konu öğretmenin testinin pozitif çıkması nedeniyle, Rum Sağlık Bakanlığı’nın öğretmenle temas eden öğretmenler ile öğrencileri zorunlu karantinaya aldığını belirtti.

Haberde, bu vakanın, perşembe günü açıklanan vakalar arasında olduğu ve daha önceden teyit edilen vakanın temas zincirinin takibi sonucunda belirlendiğinden de söz edildi.

Habere göre öğretmenin görev yaptığı okul da ilaçlandı.