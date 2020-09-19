Bedeli ağır oldu

Suna ERDEN
Girne’de çalıştığı marketin kasasından 299 lira çaldığı gerekçesiyle tutuklanan, ifadesinde bir müşteriden eksik ödeme aldığını, kasasında çıkan açığı kapatmak için ilk kez suç işlediğini öne süren Alina Zubair’in 5 ayrı satış fişini iptal ederek, parasını çaldığı tespit edildi.
Zanlının 5 satış iptalinden toplam 517 lira çaldığı belirtildi. Soruşturma amaçlı 6 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.
Olayı soruşturan polis, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 1 Eylül 2020 tarihinde satış işlemi olarak gerçekleştirmiş olduğu 299,80 TL ödemeyi fiş üzerinden iptal ederek parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.
Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 6 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde kamera kayıtlarının incelendiğini ve çalınan miktarın 517 liraya çıktığını ifade etti. Zanlının 5 ayrı satış işlemini iptal ettiğini tespit ettiklerini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme üniversite öğrencisi olan zanlının 5 bin TL nakit, 100 bin TL kefil kefaletiyle tutuksuz yargılanmasına emir verdi.