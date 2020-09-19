Biri cezaevinde

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tutuklanan Izzat Albarmawi (24) Amjad Issa (23) ve Mohannad Ouri’yi (23) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bulundukları evde yapılan aramada 6 gram hintkeneviri ile içilmiş uyuşturuculu sigara izmariti bulanan Ürdünlü 3 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Soruşturmayı yapan polis, 11 Eylül 2020 tarihinde 23.30 - 23.55 saatleri arasında Alsancak’ta sakin Izzat Albarmawi’nin evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, evin salon kısmındaki koltuk üzerinde karton kutuda 4, yatak odasındaki komodin çekmecesi üzerinde 3 ayrı paket halinde 2 gram hintkeneviri türü madde tespit edildiğini söyledi. Polis, ayrıca sehpa üzerinde içlerinde tütünle karışık uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 adet sarma sigara izmariti tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, ev sahibi Izzat Albarmawi ile orada misafir olarak bulunan Amjad Issa ve Mohannad Ouri’nin gözaltına alındığını kaydetti.Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Izzat Mohammad Izzat Albarmawı ve Amjad Khaled Issa’nın öğrenci, Mohannad Majed Fathı Al Ouri’nin ise ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, Izzat Mohammad Izzat Albarmawı’ın 5 bin, Amjad Khaled Issa’nın 7 bin TL nakit teminat yatırması, her iki zanlı için birer kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Mahkeme, Mohannad Majed Fathı Al Ouri’nin ise bir ayı aşmayacak bir ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.