Biri cezaevinde

Suna ERDEN
Girne’ye bağlı Alsancak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tutuklanan Izzat Albarmawi (24) Amjad Issa (23) ve Mohannad Ouri’yi (23) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Bulundukları evde yapılan aramada 6 gram hintkeneviri ile içilmiş uyuşturuculu sigara izmariti bulanan Ürdünlü 3 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Izzat Mohammad Izzat Albarmawı ve Amjad Khaled Issa’nın öğrenci, Mohannad Majed Fathı Al Ouri’nin ise ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme, Izzat Mohammad Izzat Albarmawı’ın 5 bin, Amjad Khaled Issa’nın 7 bin TL nakit teminat yatırması, her iki zanlı için birer kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Mahkeme, Mohannad Majed Fathı Al Ouri’nin ise bir ayı aşmayacak bir ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.