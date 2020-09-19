Sevgilisini yumrukladı

Girne’de meydana gelen olayda eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp eden Cengizhan Yaran tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Sevgilisinin yüzüne yumruk atıp, dişini kıran zanlı teminatla serbest bırakıldı. Zanlı hakkındaki şikayetin geri çekildiği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 15 Eylül 2020 tarihinde saat 03.30 sıralarında Girne’de Şht. Ali Avcı Sokak üzerinde yaşanan olayda zanlının eski nişanlısını eleştirdiği gerekçesiyle tartıştığı sevgilisi

H.G.’yi göğsünden itip yere düşürüp darp ettikten sonra ağız kısmına yumruk atıp dişinin kırılmasına sebep olduğunu belirtti.



Zanlının olayın ardından tutuklandığını kaydeden polis, daha sonra H.G.’nin ifade vererek şikâyetini geri çektiğini belirtti.Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.Mahkeme, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.