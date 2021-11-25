290 hasta taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 18 bin 1 testle 263'ü yerel 330 pozitif vaka tespit edildi, 290 kişi dün taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 434 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakaların 6’sı yurt dışından KKTC’ye geldi; 61 kişi ise gözetim altında bulunan daha önce tespit edilen vakaların temaslıları. Yerel vakaların 123’ü Lefkoşa, 60’ı Girne, 43’ü Gazimağusa, 9’u Güzelyurt, 24’ü İskele, 4’ü de Lefke Bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı 3.989.802. Toplam vaka sayısı 27.228. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 24.250. Tedavisi devam eden vaka sayısı 2882. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 69. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 2793. Toplam kaybedilen hasta sayısı 98. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 20. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 7461. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 414. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 536. Takip edilen toplam bileklik sayısı 7206. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 85.637.

Güneydeki durum



Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 434 yeni vaka saptandı, vakaların 32'si okullarda tespit edildi.Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre dün yapılan 61 bin 424 testin 434'ü pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 131 bin 462'ye yükseldi.Açıklamaya göre tedavi gören 117 hastadan 39'unun durumu ciddi. Bugün can kaybı kaydedilmedi, toplam can kayıpları 590'da kaldı.