Krize ilaç olacak

Ekonomik kalkınmayı hedefleyen Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalandı.

Çalışmalarına Kasım 2016’da başlanan ve 30 Aralık 2019’da Birleşik Kurul tarafından onaylanan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Resmi Gazetede yayımlanıp, yasallaşmasıyla bölgede 28 aydır yürürlükte olan emirnameler kalkacak.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, imza törenindeki konuşmasında, imar planının ülke için ciddi bir ekonomik açılım getireceğini vurgulayarak, 23 Ocak’ta yapılacak erken seçimden sonra İmar Yasası’nda değişikliğe gidileceğini, söz konusu değişiklikle her türlü sıkıntı ve şikayetin kısa sürede değerlendirileceğini söyledi.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda dün gerçekleşen imza töreninde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve yurtdışında olan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yerine Asbaşkan Ahmet Öztenay katıldı.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu yetkilileri de imza töreninde hazır bulundu.

Plan hangi yerleşim yerlerini kapsıyor?

İmar Planı, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi belediyelerinin hudutlarında yer alan Gazimağusa, Mutluyaka, İskele, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş, Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar yerleşim yerlerini kapsıyor.

Sucuoğlu: Ciddi sıkıntı ve yıkım yarattı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planıyla ilgili uzun bekleyişin bölgede ciddi sıkıntı ve yıkım yarattığını kaydetti.

İmar planının yürürlüğe girmesinin ekonomik canlanma sağlayacağını kaydeden Başbakan, “Ufak da olsa şikayetler var ama çok büyük oranda memnuniyet söz konusu. Şikayetlerin giderilmesi için de adım atılacak” dedi.

“Allah kelamı değil”

Başbakan, 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçim sonrasında İmar Yasası’nın değiştirileceğini de kaydederek, “İmar planları Allah kelamı değil, değişmeyecek, 5 yıl boyunca noktasına, virgülüne dokunulmayacak diye bir şey yok. Eksiklikler görülürse, bunları değiştirmek için 5 yıl beklemeye gerek kalmayacak. Müracaatlar, şikayetler daha kısa sürede değerlendirilecek, açılımlara erken cevap verilmesine imkan sağlanacak” açıklamasında bulundu.

Sadıkoğlu: Ekonomi durma noktasına geldi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, imar planıyla ilgili sürecin 28 aydır devam ettiğini ve emirnameler nedeniyle bölgede ciddi sorunlar yaşandığını kaydederek, dövizdeki artış ve pandemi nedeniyle ekonominin durma noktasına geldiğini belirtti.

Sadıkoğlu, “Bu planın dört dörtlük olduğu yönünde bir iddiamız yok. Eksiklik, tepki gösterenler olacak. Üzerimizde olan farklı baskılar nedeniyle İmar Yasası’nın tadil edilecek olması da bizi rahatlattı. Gözden kaçan, tadil edilemeyen noktalara müdahale edilecek… “dedi.

Zurnacılar: Önümüzü açan bir adım



Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, imar planı konusunda zor bir süreçten geçildiğini kaydederek, “İmar planı karnelerimiz maalesef iyi değil” dedi.Mustafa Zurnacılar, 2016’da başlayan imar planı sürecinde 3-4 hükümetin değiştiğini kaydederek, “Ülkede ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Bu önümüzü açan bir adım” şeklinde konuştu.

Deniz: Gelişme düzenli hale gelecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, imar faaliyetlerinin planlı, mülk sahipleriyle yatırımcıları ve çevreyi koruyacak şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Deniz, “Ekonomik örgütler olarak imar planının yürürlüğe girmesiyle mağduriyet ve belirsizliklerin geride kalacağına, çevrenin zarar görmeyeceğine ve gelişmenin düzenli hale geleceğine inanıyoruz” dedi.

Gürcafer: Projelerin önü açılıyor

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, imar planının yürürlüğe girmemesinin 2,5 milyar dolarlık yatırımın önünü tıkadığını kaydederek, “Tamamen durmuş yatırım ve projelerin önü açılıyor” şeklinde konuştu.

Kamacıoğlu: Yeni Maraş yaratma adımı…

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, imar planının yürürlüğe girmesini “yeni Maraş yaratma adımı” olarak değerlendirdiğini belirtti.

Çağıner: Krize ilaç gibi gelecek

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Başbakanın önemli bir karara imza attığını söyledi.

Çağıner, “İmar planı ekonomik krize ilaç gibi gelecek, döviz girdisi ve yatırım Kıbrıs Türk ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.

Otel yatırımlarının hız kazanacağını belirten Çağıner, sanayinin, istihdamın ve ticaretin de önünün açılacağını belirtti.

Tatar da memnun

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalışmalarına Kasım 2016’da başlanan ve 30 Aralık 2019’da Birleşik Kurul tarafından onaylanan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın imzalanmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ataoğlu: Mutluluk verici

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın 5 yıllık çalışmanın ardından hayata geçiyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ataoğlu, “2016 Kasım ayında, dönemin 3 Belediye Başkanı ile yapmış olduğum görüşmenin ardından, insiyatif alarak başlatmış olduğumuz Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi imar planı çalışmaları, yine göreve gelmemizin ardından başlatmış olduğumuz girişimler sonucunda, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun imzalama aşamasına geldiğini görmek, bölge halkı adına beni mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.