Yeni tedbirler alındı

Güney Kıbrıs'ta artan Coronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alındı. Maske kullanma zorunluluğu ve Safepass ibrazında yaş sınırı 6’ya indirildi. Üçüncü doz aşısını yaptırmayanların Safepass’ı 18 Aralık’tan itibaren iptal olacak.

Rum Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında, son dönemde artan Coronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler aldı.

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, 29 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni önlemlere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları açıkladı.

Açıklanan kararların özeti şöyle:



“Maske kullanılması şartı olan bütün alanlarda maske zorunluluğunda yaş sınırı 6’ya indiriliyor.6-11 yaş aralığındaki bütün çocukların Safepass ibraz etmesi zorunlu oluyor. Bu yaş grubundakilerin Safe Pass zorunluluğu şu şartlara bağlı: Son 6 ay içerisinde Coronavirüs hastalığını geçirmiş olduğuna dair belge veya negatif sonuçlu PCR veya 7 gün geçerliliği olan negatif sonuçlu hızlı test belgesi ibrazı.Okullarda düzenlenmesi planlanan bütün Noel etkinlikleri iptal edildi. Diğer bütün örgüt ve kurumlar tarafından düzenlenecek Noel kutlamaları Sağlık Bakanlığı’nın onayına tabi olacak.14 yaş ve üzeri kişiler için CovScan Cyprus uygulaması ile Safepass kontrolleri uygulanacak.15 Aralık’tan itibaren kapalı statlar, tiyatro, amfitiyatro, sinema, eğlence merkezi, diskotek, lokantalara en az bir doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri kişiler girebilecek.