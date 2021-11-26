Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, Tatar, büstün açılışında yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü’nde başöğretmen Atatürk’ün büstünün açılışının oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün Atatürk ilke ve inkılaplarını ilk günlerden itibaren benimsemiş bir toplum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ne mutlu bize ki Ulu Önder Atatürk’ün yaktığı meşalenin izinden yürümenin bahtiyarlığı içerisindeyiz” dedi. Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Atatürk’ün aydınlık ışığında çağdaşlık yolunda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için büyük bir kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade etti.

Doktorların pandemi sürecindeki özverili çalışmalarına da değinerek, pandemi sürecinin başarıyla yürütüldüğünü dile getiren Tatar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin bölge halkına büyük hizmetler verdiği ve Hastanenin eksikliklerinin ivedilikle giderileceğine inandığını ifade etti.

Rumların amacı belli



Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021, 11:06

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının federasyonla hedefinin, Türkiye’yi Kıbrıs’tan koparmak olduğunu kaydetti; bölgedeki gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, federasyon tezinin rafa kalktığını ifade etti.Tatar bu konuşmasını, önceki gün Mücahit Komutanları Derneği tarafından Mağusa’da yaptırılan Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi.Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.Cumhurbaşkanı Tatar Gazimağusa’nın 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi büyük kahramanlıklara tanıklık ettiğini ifade etti.Mücahit Komutanları Derneği Başkanı Gözkamaş Ergüneş de yaptığı konuşmada, Mücahit Komutanları Derneği tarafından büstünün açılışının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.