Koral karakolda

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis, Gönyeli’de Koral Kalkan’ı ruhsatsız silahla suçüstü yakaladı.

Zanlı gözaltına alınırken, silaha balistik incelemeye gönderilmek üzere el konuldu. Silahın herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığına dair araştırma başlatılırken, zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada zanlının silahı nasıl temin ettiğine yönelik soruşturma başlatıldığı açıklandı.Soruşturmayı yürüten polis, 23 Kasım 2021 tarihinde 18.10 sıralarında Gönyeli’de, Küçükçekmece Sokak üzerinde bir ekip tarafından yolda yürürken yapılan operasyonda zanlının tasarrufunda Smith Wesson marka 7.65 mm çapında tabanca bulunduğunu söyledi. Zanlının gözaltına alındığını ifade eden polis, silahın incelemek üzere balistik şubeye gönderileceğini belirtti.Polis, zanlının silahı nasıl temin ettiğine ve geçmişte herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığına dair araştırma yapılacağını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, balistik rapor bekleyeceklerini, ayrıca ifade alacaklarını belirten polis, zanlının yürütülecek araştırmalar esnasında 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında ‘kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve taşıma’ suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 2 gün süreyle polis nezaretinde kalmasına emir verdi.