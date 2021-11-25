Yasal işlem yapıldı

Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri yapıldı; 220 sürücünün trafik suçu işlediği tespit edilirken, 11 araç trafikten men edildi.

Polis basın bültenine göre; Lefkoşa’daki denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, pansiyonlar, restoran, kafe- bar, meyhaneler, marketler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile gece kulüpleri kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.



Trafik ekiplerinin denetimlerde; toplam 540 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 153 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi; 10 araç ise trafikten men edildi.İskele’deki denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.Trafik ekiplerinin denetlediği 320 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 67’si hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç ise trafikten men edildi.