Güvencesiz çalışıyorlar

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Mustafa Taşcıoğlu, 2017’den beri kalıcı istihdam yapılmadığından hekimlerin sözleşmeli, mecburi hizmetli ve hizmet alımı olarak güvencesiz ve özlük haklarından mahrum çalıştırıldığına işaret ederek, yetkisi alınmış toplam 82 kadronun ivedilikle münhal ilan edilmesini istedi.



Taşçıoğlu, iki haftada, iki kez randevu verip, gelmediği gerekçesiyle eleştirdiği Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye yolladıkları mektupta sorun ve önerilerini sunduklarını belirtti. Taşcıoğlu, “Sayın Sağlık bakanının hekim sendikası ve hekim meslek örgütlerine düşmanlığı devam ediyor. Pandemi şartlarında salgının hız kazandığı bir dönemde sağlık çalışanları ile iletişim kurmaktan kaçınan bir zihniyet ile sağlıktaki sorunları nasıl çözeceği merak konusu olmaya devam ediyor!” değerlendirmesinde de bulundu.Mustafa Taşçıoğlu yazılı açıklamasında Pilli’nin hekim sendikası ve hekim meslek örgütlerine düşmanlığı olduğunu ileri sürdü ve “Pandemi şartlarında salgının hız kazandığı bir dönemde sağlık çalışanları ile iletişim kurmaktan kaçınan bir zihniyet ile sağlıktaki sorunları nasıl çözeceği merak konusu olmaya devam ediyor” dedi.