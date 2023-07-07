Kepler coşkuyla fırlatıldı

Atatürk Öğretmen Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı mezunları gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, akademi bahçesinde gerçekleştirilen törene katıldı.

Bakan Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, dört yıl önce Atatürk Öğretmen Akademisi’ne giren öğrencilerin, bugün öğretmen olma aşamasına geldiğini görmekten dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

“Bu noktada, Atatürk Öğretmen Akademisi bizim için olmazsa olmazımızdır.” ifadelerine yer vererek konuşmasına devam eden Çavuşoğlu, akademinin günün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve emsalleri ile rekabet edebilecek bir yapıya getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Konuşmasının sonunda, Kıbrıs Türkü'nün geleceğinde öğretmenin birinci sırada olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, geleceği öğretmenlerle birlikte kuracaklarına vurgu yaparak, mezun olan öğretmen adaylarına başarılar diledi.

Törende konuşmaların ardından halk dansları gösterisi yapıldı ve mezun öğrencilere diplomaları verildi. Tören, öğretmen yemininin ardından mezunların kep atmaları ile sona erdi.

Atatürk Öğretmen Akademisi, Sınıf Öğretmenliği programından 48, Okul Öncesi programından ise 20 olmak üzere 2023 yılında toplam 68 mezun verdi.

