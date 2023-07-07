Teşkilata moral oldu

Polis örgütünün 59. kuruluş yıldönümü ve 30 Haziran Polis Günü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bahçesinde önceki akşam yapılan resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin F. Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, bazı bakanlar, belediye başkanları ve diğer davetliler katıldı.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, gecede yaptığı konuşmada, polis teşkilatının halkın can ve mal güvenliği, huzuru için azim ve kararlılıkla görevine devam ettiğini belirterek, polis örgütünün tarihsel süreçte geçtiği aşamalardan bahsetti.

Teşkilatın, araç-gereç ve teçhizat gelişimini sürdürdüğünü söyleyen Kuni, etkili, çağdaş ve bilimsel yöntemleri adapte etmek istediklerini, devletin de desteğiyle KKTC polisinin daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

Konuşmaların ardından emekliye ayrılan polis teşkilatı mensubu itfaiyeci ve polislere plaketleri dağıtıldı.

Ardından sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisi yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023, 10:02