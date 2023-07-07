Gerekli önlemler alınacak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Güngör” özel gündemiyle İlçe Emniyet Kurulu ile toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, ilçe emniyeti, huzurunun sağlanması, Güngör Çöplüğü’nde çıkan yangının söndürülmesi ve bu sürede belediyelerin atıklarının nasıl bertaraf edileceği konularında gerekli önlemlerin alınması amacıyla gerçekleştirildi.

Bakan Öztürkler, özellikle Güngör Çöplüğü’nde çıkan yangının söndürülmesi, soğutma çalışmaları ve bu süre zarfında belediyelerin atıklarının bertaraf edilmesi çerçevesinde alınacak önlemler konusunda hızlı hareket edilmesi için çok kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Güngör Çöplüğü’yle ilgili yetkinin; 8 Mart 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun özelleştirme kapsamında aldığı karar neticesinde Maliye Bakanlığı’na verildiğini kaydeden Ziya Öztürkler, Güngör Katı Atık Depolama alanı için ihale sürecinin, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem felaketi ve haziran ayı içerisindeki milletvekili seçimi nedeniyle temmuz ayına sarktığını ifade etti.

Üzerimize düşeni yapacağız

Güngör Katı Atık Depolama alanı için ihalenin temmuz ayında yapılması sonrasında çağdaş standartlarda atıkların ayrıştırılması ve dönüşümünün sağlanmasının amaçlandığını ifade eden Öztürkler, ihale sürecinin ardından yapılan çalışmaların hızlıca hayata geçirilmesi ve her yıl yaz aylarında Güngör Çöplüğünde yaşanan yangınların önüne geçilmesinin şart olduğunu belirtti.

Bakan Öztürkler, “Bu süre zarfında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek adına ilk andan itibaren Güngör Katı Atık Depolama alanında çıkan yangının bir an önce söndürülmesi, soğutma faaliyetlerinin tamamlanması ve bölge halkının daha fazla kötü kokudan etkilenmemesi için gerekli adımları hızlıca atıyoruz” dedi.

Özel gündemle İçişleri Bakanlığı’nda geniş katılımla yapılan İlçe Emniyet Kurulu toplantısına, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa İtfaiye Müdürlüğü, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi temsilcileri katıldı.

