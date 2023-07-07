Mali protokol görüşülecek

Suna ERDEN

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile bugün gerçekleştirilecek olan kritik toplantıya katılmak üzere dün Ankara'ya gitti. Başbakan Ünal Üstel de bugün Ankara'da olacak.

Diyalog’a konuşan Bakan Arıklı, Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmede TC-KKTC arasında imzalanan ekonomik protokolün ele alınacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Maliye Bakanı Alişan Şan beraberlerindeki heyetlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle yarın yapılacak kritik toplantıya katılmak üzere dün Ankara’ya gitti. İngiltere’de bulunan Başbakan Ünal Üstel ise ekibiyle birlikte bugün Ankara’da olacak. Toplantının içeriğine dair Diyalog’a bilgi veren Bakan Arıklı, ziyaretin iki nedenden dolayı yapıldığını söyledi.

Bakan Arıklı şunları ifade etti:

“Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz göreve getirilmesinin ardından KKTC’yi ziyaret etmişti. Hükümet olarak bizde iade-i ziyarette bulunacağız. Ayrıca ekonomik protokolü masaya yatıracağız. Protokolün neresindeyiz, projeler ne durumda onu görüşeceğiz.

Öte yandan ek bütçe ele alınacak. Yeni oluşturulan ekiple bilgi alışverişi yapılacak.

Bakan Arıklı, bugün Başbakan Ünal Üstel’in de Ankara’ya gideceğini belirterek, ziyaretlerinin bir gün süreceğini akşam saatlerinde yurda döneceklerini dile getirdi.”

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023, 09:59