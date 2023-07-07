Güvenli sertifikası verildi

Hayvan sağlığı, refahı ve gıda hijyeni konularında denetimi başarıyla geçen 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş çiftlik sahibi “Güvenli Birincil Üretim Sertifikası” almaya hak kazandı.

Çiftlik sahiplerine sertifikaları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci tarafından takdim edildi.

Veteriner Mevzuatı tahtında yürütülen denetimler sonucunda, tescilli hellimin üretiminde kullanılacak çiğ sütü üreten çiftlikler, Avrupa Birliği’nin bağımsız denetim firması Bureau Veritas tarafından yapılan denetimler sonucu sertifika almaya hak kazandı.

“Güvenli Birincil Üretim Sertifikası” almaya hak kazanan 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş çiftlik sahibine sertifikaları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci tarafından takdim edildi.

Sertifika alan çiftliklerin listesi şöyle:

Bahar Alibaba (Büyükbaş - NC 131376)

Hasan Yahya (Büyükbaş – NC177605)

Sultan Nurel Hayv. ve Süt Ürünleri Ltd. (Küçükbaş - NC 272431)

Melyos Hayvancılık Ltd. (Küçükbaş NC389209).

