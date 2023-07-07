Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Aslanköy kavşağında, 48 yaşındaki bisikletli Cemal Karadağ’a çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Elena Krasulina hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğu belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Özhan Öz, 30 Haziran 2023 tarihinde saat 12.50 sıralarında zanlının, yönetimindeki PT 822 plakalı aracı ile Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine seyrettiği esnada, Aslanköy’de, Kale Boya önüne geldiğinde, sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun banket kısmına geçtiğini ve Cemal Karadağ’ın kullanımındaki bisiklete, arka tekerlek kısmından çarptığını açıkladı.

Polis, çarpmanın etkisi ile savrulan Cemal Karadağ’ın, ağır yaralı olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını hatırlattı. Polis memuru, kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede turist statüsüyle bulunduğunu belirterek, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.