Arasta çarşısı günlerdir karanlıkta

Ömer KADİROĞLU



Başkent Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısında iki yıldan beri sürekli elektrik kesintisi yaşanıyor.

Son kesintinin 4 gün önce başladığını ve halen devam ettiğini belirten bölge esnafı yetkililere ateş püskürüyor.

Mağazalar karanlıkta kaldığı için içeriye müşteri girmiyor. Çalışanlar da aşırı sıcakta bunalım geçiriyor.

Bölgedeki marketlerde dondurmalar ve donmuş gıdalar eriyip çöpe dökülüyor.

Bölgedeki trafo merkezi de büyük bir tehlike altında. Trafo etrafına atılmış yanıcı maddeler her an bir yangına davetiye çıkarıyor.

Elektrik Kurumu’nun uzun bir süre trafo merkezlerini denetlemediğini belirten bölge esnafı “çöplerle ve yanıcı eşyalarla çevrilmiş trafo merkezinin bir an önce temizlenmesini istiyoruz” dedi.

Esnaf ne dedi…?

Özkay Ertayfur

“İki senedir Arasta bölgesinde sıklıkla elektrik kesintileriyle karşı karşıyayız. Trafo bu bölgeyi çekmiyor diyorlar. Senelerdir bunun bilincindedirler ancak bir çözüm üretemediler. Gelip şalteri kaldırıyorlar yarım saat sonra yine düşüyor. Hergün elektriğe zam yapıyorlar ve bu paraların nereye gittiğini gerçekten merak ediyoruz. Bu kadar basit bir sorunu bile çözemiyorlarsa koltukları bıraksınlar ve gitsinler. Böyle eziyet mi çekeceğiz. Sıcak havada işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Arayıp kesinti olduğunu kuruma bildirmek istiyoruz ancak yarım saat telefonu açmalarını bekliyoruz. Bu bölge turistik ve güneyden gelenlere hizmet veren bir yerdir ve burayı ziyaret edenlere rezil oluyoruz. Bu halka, bu dükkân sahiplerine eziyet yapılmaz. Bu memleketi bitirdiler. Ben gideceğim jeneratör bulacağım ve çalıştırıp para kazanacağım. Böyle bir iş olamaz.”

Cemaliye Bağcıoğluları

“Elektrik kesintileri bizleri mağdur ediyor. Bu arıza geçen yıldan bu yana devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana bu sorunu çözemediler. Geçtiğimiz yıl bize bir parça alınması gerektiğini söylemişlerdi ve geçen yıldan bu yana bu parçayı elektrik faturalarımızı düzenli olarak ödediğimiz halde alamadılar. Elektrik ödenmediği zaman kesmeyi biliyorlar ancak düzgün hizmet veremiyorlar. Giderlerimizi karşılayabilmek için çalışmamız lazım ancak insanların tam da gelip dükkânlarımıza gireceği saatte elektrikler kesiliyor ve satış yapamıyoruz. Yapamayacaklarsa gitsinler artık da bu işi düzgün yapabilecek birileri gelsin.”

Sedat Reis

“Yetkililere seslenmek istiyoruz ancak yetkili dediğimiz kişiler bir yıldır süren sorunu çözemiyorsa biz onları yetkili göremiyoruz. Bir yıldır elektrik sorunu yaşıyoruz ve bir yıldır bir parçayı alıp yaşanan sorunu gideremiyorlarsa evlerine gitsinler. Vergi, elektrik parası ve diğer ödemeleri zamanında istiyorlar ancak para kazanacağımız sırada bizi mağdur ediyorlar. Elektrik olmadığı zaman dükkânlarımız kapkaranlık oluyor ve sıcaktan içeriye girilmiyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesini çözülemeyecekse de evlerine gitsinler. Yazıklar olsun.”

Hatice Özerlat

“Tam öğlen sıcağında elektrikler kesiliyor. Elektrikler kesildiği zaman dükkânlarımıza müşteri girmiyor çünkü karanlık ve sıcak oluyor. Donmuş ürünler, elektronik eşyalarımız bozuluyor en önemlisi de müşterilerimizi kaybediyoruz. Sabah evimden benzin yakıp dükkânıma geliyorum. Dükkânı açıyorum tam hizmet vermeye hazırım dediğimde elektrikler kesiliyor ve siftah etmeden dükkânımı kapatıp evime geri dönmek zorunda kalıyorum. Çekilecek gibi olmayan sorunu çözmeyenlere teessüf ederim ve bu sorunumuzu duyup da erken bir zamanda müdahale etmezlerse yazıklar olsun.”

Samet Kölgesiz

“Elektrik kesintilerini geçtiğimiz yıl yaz aylarında yine yaşıyorduk ve bu günlerde yine yaşamaya başladık. Bu sorunun düzelebileceğine yönelik bir inancımız da kalmadı artık. Elektrikler tam öğle saati sıcak saatlerde kesiliyor. Elektrikler kesilince de dükkanlarımız karanlık ve sıcak olduğu için müşteriler girmiyor. Elektrik faturalarımızı hiç aksatmadan ödüyoruz ancak doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Beklentimiz kalıcı çözüm üretilmesidir.”

Ömer Cabacaba

“Arasta bölgesinde çok büyük bir sorunumuz var. Elektrikler hergün saatlerce kesiliyor. Elektrikler kesildiği zaman dükkânlarımıza müşteri girmiyor. Elektrik Kurumu çalışanları yarın “bize destek olun kurum özelleştiriliyor” demesinler çünkü canımız yandı ve biz de artık kurumun özelleştirilmesini isteyeceğiz. Yemek yiyeceğiz karanlıkta, iş yapacağız karanlıkta 70 yaşındayım kan ter içindeyim. Rumlar bize savaş döneminde böyle eziyet etmedi. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz.”

Ayçetin Sayacıoğlu

“Elektrikler kesildiği an hemen kurumu arıyoruz. Bir iş yaptıkları yok. Bir saat sonra kuruma ulaşıyoruz iki saat sonra da personel buraya geliyor. Bu çekilir bir durum değildir. Bu trafonun gücü yoksa Elektrik Kurumunun bunu değişiminin görevi elektrik kurumundadır. Bu işin sorumluları bu sorunu çözsünler. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Özelleştirilirse sanırım daha iyi olacaktır.”

Mehmet Başsın

“Arasta bölgesinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl yine elektrik kesintileri yaşıyoruz. Elektrik kesildiği zaman karanlık ve sıcak dükkânlara girmek istemediği için ekonomimiz etkileniyor. Niçin gelip bu sorunu çözmezler anlamadık. Kurumu arıyoruz durumu bildiriyoruz iki saat sonra adamlar geliyor elektriğe müdahale ediyor bunun yarım saat kırk dakika sonrasında yine elektrikler kesiliyor. Biz burada turistik bir bölgeyiz ve biz en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışırken böylesi bir durumla rezil oluyoruz. Yaşanan bu sorunun acilen giderilmesini istiyoruz.”