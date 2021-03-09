3 gün daha hücrede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Nijerya uyruklu öğrenciyi darp edip, zorla para transferi yaptırdıkları iddia edilen zanlılardan Eyitayo Raphael Akınsola dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Eyitayo Raphael Akınsola’nın 3 gün daha tutuklu kalması talep edilirken, diğer zanlılar Chisom George İroanalam ile Donald Donubari Baa’nın gözaltında oldukları hatırlatıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Halil Metin, Chisom George İroanalam, Donald Donubari Baa ve Eyitayo Raphael ile aranmakta olan bir kişinin, Uchenna Nwrugbe Ezenva’nın evine zorla girdiklerini, yüzüne vurmak sureti ile darp ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların Ezenva’ya ait 1 laptop ve 2 cep telefonunu çaldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların Ezenva’ya şiddet uygulayarak, kendi hesaplarına 5 bin TL havale yapmasını sağladıklarını açıkladı. Ezenva’nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, ilk etapta Chisom George İroanalam ve Donald Donubari Baa’nın ardından Eyitayo Raphael Akınsola’nın yakalandığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak haklarında tutukluluk emri alındığını söyledi Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.