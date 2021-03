‘İkinci plandayız’

Ömer KADİROĞLU

Kadınların yaşamın her alanında eşit haklara sahip olmak için verdiği mücadelenin simgesi olan

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ bu yıl Coronavirüs pandemisi gölgesinde kutlandı. Salgın nedeniyle kutlamalar online yapılırken, bazı kadınlar Diyalog aracılığıyla mesajlar verdi.

Günümüzde kadının ne iş yaşamında ne de siyasi arenada hak ettiği yerde bulunmadığını ifade eden kadınlar, ayrıca şiddet olaylarındaki artışa da dikkat çekti.

Bazıları “Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz” görüşünü ortaya koyarken, bazıları ise kadının çok güçlü olduğunu ancak her konuda ikinci plana atıldıklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Funda Gözen

“Kadınlar günüde bile aklımızda hep şiddet var. Sürekli olarak şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili haberler duyuyoruz. Bu bizi gerçekten çok üzüyor. Kadınlar cefakar ve fedakar insanlardır ancak ne siyaset ne de iş anlamında hak ettikleri yerde değildirler. Kadınlar sürekli olarak güçsüz ve başarısız görülüyorlar ancak kadın istediği zaman her işin hakkında gelebilecek güce, beceriye ve akla sahiptir. Kadınlar her konuda ikinci plana atılıyor.”

Zişan Nur Başel

“Kadın denildiği zaman benim aklıma hemen şiddet geliyor. Bu hoş olmayan bir durumdur. Kadına yönelik şiddet olaylarının üzerinde bayağı bir duruyorlar ancak yine de artarak yaşanmaya devam ediyor. Kadın toplumda hak ettiği yerde kesinlikle değildir. Kadınların bu yönde bir mücadelesi var ancak onları sürekli olarak başarısız, güçsüz ve zayıf görüyorlar. Yerine göre kadınlar erkeklere göre çok daha başarılı işlere imzalar atıyorlar.”

Huriye Olkanlı

“Kadınlar toplumda ne iş yaşamında siyaset arenasında kesinlikle hak ettiği yerde değildir. Erkek hâkimiyeti ön planda. Gerek ülkemizde gerekse dünyada kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin tırmanışa geçtiği bir dönem yaşıyoruz. Dünyanın her yerinde var olan bir durum ancak özellikle Türkiye’de tırmanışa geçmiş bir durumdur. İdarecilerin hatalı davranışlarından ve hatalı yönetimlerin getirdiği bir durumdur. Erkek egemenliği, kadının güçsüzlüğü ve yetersizliği pompalanıyor ve kadın eziliyor.”

Emel Aygün

“Erkek egemen bir ülkede yaşıyoruz. Kadınların toplumda hak ettiği yere gelmesi için kadınlara daha çok önem verilmelidir. Ayrıca gerek ülkemizde gerekse dünyada kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarını duyuyoruz. Şiddet uygulayan kişileri de anneler doğuruyor. Bence anneler çocuklarını şiddetin doğru bir şey olmadığını öğretmesi gerekiyor.”

Gülsün Uçaroğlu

“Kadınlara yerine göre hak ettiği değerin verildiğine inanıyorum ancak siyasette tam olarak gerektiği yerde değildir. Eskiye nazaran kadınlar biraz daha fazla hakka sahip olsa da toplumda da olmaları gereken yerde henüz değildirler. Gerek ülkemizde gerekse dünyada kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarını duyup görüyoruz. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili çok daha ağır ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine inanıyorum.”

Pembe Çınarlı

“Kadın gerek siyasi gerekse iş anlamında olması gereken yerde değildir. Bunun nedeni kadının başarılı olamayacağına, güçsüz olduğuna inanmalarıdır. Bir kadın fedakârdır ve her türlü yükün altından kalkabilecek kapasiteye sahiptir.”

Perhan Mülayim

“Gerek ülkemizde gerekse dünyada kadına yönelik şiddet olayları ve kadın cinayetleri yaşanıyor. Bu kabul edilir bir durum değildir. Ben şiddet görsem gücümün yettiğince kendimi savunurum ancak kadınların büyük bir kısmı korkuyor ve karşılık vermiyor. Korkmasınlar ve haklarını savunsunlar. Şiddet ve cinayet olaylarının eğitimle azaltılacağına inanıyorum. Bazı noktalarda temelden bozukluklar var ve eğitim olmadığı için bu gibi olaylarla karşılaşıyoruz. Kadınların haklarını savunması, okuması ve korkmamalarını istiyorum.”