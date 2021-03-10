Salgın yaşamı felç etti

Filiz SEYİS

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kovid-19 hastalığının varlığını, test yöntemlerini ve hekimlerin uyguladığı tedavileri sorgulayarak akılları bulandıran kişilerin ortaya çıktığını belirterek, “Söz konusu kişilere bağnaz düşüncelerden uzak durarak, bilim ve insan sağlığına katkı sağlamalarının daha doğru bir yol olduğunu hatırlatmak isteriz” dedi.

Gürkut basın toplantısında yaptığı konuşmada, sağlıkta ‘kronikleşen’ sorunlardan bahsederek “Ancak bütün bu sorunların üzerine tüm dünyada yaşamı felç eden bir salgın baş göstermiştir” dedi. Devam eden Kovid-19 salgını ile ilgili dünya verilerini paylaşan Gürkut, salgının neden olduğu ekonomik ve sosyal bozulmanın yıkıcı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, kurulduğu 1956 yılından beri halkın sağlığının korunup geliştirilmesi mücadelesinde en önde yer aldığını anlatan Gürkut, salgın süresince Birliğin yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Salgının zaman zaman ekonomik ve sosyal sorunları da derinleştirdiğine değinen Gürkut, sorunların giderilmesinin bu hastalıkla mücadelede sağlanacak başarıya bağlı olduğunu vurguladı.

Gürkut, KTTB’nin Haziran 2020’de YİM’de açtığı dava sonrası uygulamaya giren 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre salgın yönetiminin Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini hatırlatarak, ülkede ilk vakanın görülmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, yasanın eksik tüzüklerinin hala yapılmamış ve yasada tarif edilen alt komitelerin tam anlamı ile oluşturulup işlerlik kazanmamış olmasını eleştirdi.

Onalt ve İnan anıldı

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Dr. Halil Onalt ve Dr. Erdinç İnan’ı da anan Gürkut, “Bütün bu acılara ve zorluklara rağmen, direnmemiz, geride kalanlar için mücadeleye ve hizmete devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. KTTB olarak, toplumsal dayanışmayı artırmaya, iş birliğine, bilimin rehberliğinden ayrılmadan mücadelenin devamına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp bayramlarını kutlar, daha güzel günlerde meslek icra edeceğimiz, hastalarımıza en iyi şartlarda hizmet verebileceğimiz günler için çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz” dedi.

Morris: Eller ne zaman yumruk oldu

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris, yıllardır Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart haftasına bu yıl ‘bayram’ demeye dillerinin varmadığını ifade ederek, “Tam bir yıldır Covid 19 pandemisi içinde savaşan bizler bugünü buruk kutluyoruz” dedi.

Doktorların bilimsel veriler ve algoritmalar doğrultusunda öneriler yaptıklarını kaydeden Morris, pandemi mücadelesi için alkışlanırken, ‘önce sağlık’ deyip kapanma kararı önerdiklerinde neredeyse sözel saldırıya uğradıklarını belirtti. Morris, “Bizi alkışlayan eller ne zaman yumruk oldu bilemedik” dedi.

Asvaroğlu: Sağlık hizmetinin kıymeti anlaşıldı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu da, geride bırakılan bir yılın sağlık ve sağlık hizmetlerinin kıymetinin anlaşılması anlamında nitelikli bir ders verdiğini söyleyerek, sağlığın olmadığı koşullarda ekonominin, ticaretin, siyasetin durduğu veya işlevsiz kaldığının görüldüğünü kaydetti.

Sağlığın istikrar işi olduğuna vurgu yapan Asvaroğlu, “Maalesef ülkemizde yönetim anlamında istikrardan söz etmek mümkün değildir. İstikrarlı ve başarılı olan; canlarını dişlerine takarak çalışan, doktorlarımız, diş hekimlerimiz, eczacılarımız, hemşirelerimiz yani kısaca tüm sağlık emekçilerimizdir” ifadelerini kullandı.