‘Duyun sesimizi’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin (KTTTB) Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylem bir haftayı doldurdu. Salgın nedeniyle bir yıldır çalışmadıklarını ancak vergi ödemeye devam ettiklerini belirten otobüs şoförleri, pandemi taşımacılığının adil paylaştırılmasını, seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti gibi yükümlülüklerin bir yıl boyunca ertelenmesini istiyor.

Taleplerini hükümete duyuran ancak olumlu bir sonuç alamayan taşımacılar, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Diyalog’a konuşan KTTTB Başkanı Menteş Aytaç ile otobüs şoförleri geri adım atmayacaklarını ifade ederek, taleplerini kabul etmesi için hükümete çağrıda bulundu. “Bir yıldır çalışmıyoruz. Kötü günler yaşıyoruz” diyen taşımacılar, yetkililerden seslerini duymasını istedi.

Ne dediler…?

Menteş Aytaç (KTTTB Başkanı)

“Biz 7 gündür eylemimizi sürdürüyoruz. İsteklerimizi Sn. Başbakan’a ve ekibine ilettik ancak şu ana kadar olumlu bir sonuç alamadık. Birçok konuda uzlaşmamıza rağmen üç madde var ki kesin çizgilerimizdir ve bunlar üzerinde anlaşamadık. Eğer bir sonuç çıkmazsa eylemlerimizi şiddetini arttırarak devam edeceğiz. Bu eylem sadece taşımacılar için değil sektörde çalışan herkes içindir. Hükümet edenler zorda olduğumuzu görmelidir. Evimize ekmek götüremiyoruz. Çok erken bir zamanda önlem alınması gerekiyor. Çalışmadığımız için ‘seyrüsefer, muayene ve yol izni ücretlerini bir yıl almasınlar’ dedik ancak olmayacağı söylendi. ‘Size 2 bin TL avans verelim’ dediler ancak bu ülkede çok zor durumda olan toplu taşımacıları görmezden gelemezler. Bakanlar Kurulu’nun oturup bu konuda karar üretmesi gerekiyor. Turizm taşımacıları için 15 bin TL avans talep ettik. Çalışma yapıp bir rakam çıkaracaklarını söylediler. Bu çıkacak rakam bizi tatmin etmezse eylemi sonlandırmayacağız. Ayrıca pandemi taşımacılığının da hem KAR-İŞ’e hem de KTTTB’e verilmesini talep ediyoruz. Bizim burada tek derdimiz hakkımız olanı almaktır.”

İsmail Gürsoy

“Bir haftadır buradayız. İsteklerimize bir karşılık bulamadık ve bizi dikkate alan birini bulamadık. 2020 yılı mart ayından bu yana halkına bakamayan aciz bir hükümetle karşı karşıyayız. Halk sağlık ve işsizlik konusuna çözüm beklerken, hükümet edenler koltuklarını garantiye almak için çalışıyor. Üç beş kişi saltanat sürecek diye tüm sektörler kan ağlıyor. Devlet halkı böldü; devletten olanlarla olmayanlar diye ikiye ayırdı. Bu halk artık yönetenlerini sevmiyor. Ben şahsen artık siyasileri sevmiyor ve gördüğüm zaman irkiliyorum. Utanmadan çalışmayan otobüslerin vergisini ve izin paralarını istiyorlar. Bu etik bir davranış değildir. Aslında istediğimiz devlet için zor bir istek değil ancak yapmamak için duymazdan geliyorlar. Bir yıldır sadece 60 gün öğrenci taşımacılığı yaptık . Hayatımızı nasıl idame ettiğimizi merak edenler de banka borçlarımıza bakabilirler.”

Mehmet Kurtbaş

“Pandemi öncesinde taşımacılık sektörü zaten bitmiş durumdaydı. Pandemi öncesinde de birçok görüşmeler yaptık ancak hepsi sonuçsuz kaldı. Bir yıldır çalışamıyoruz. Turizm bölümünde çalışan arkadaşlarımız hiçbir şekilde iş yapamıyor. Pandemi taşımacılığının adil paylaşılması ve herkesin evine ekmek götürmesini istedik ancak hiç oralı olmadılar. Bir yıldır yatan araçlarımızın vergi ve izin ödemelerini alıyorlar. Yarın ‘açın’ deseler otobüs işletmecisi bulamayacaklar. Biz araçlarımızda çalıştıracak adam bulamayacağız. Biz bir iyi niyet veya olumlu bir ışık bekliyoruz. Hakkımız korumaya çalışıyoruz ve eğer sonuç almazsak eylemlerimize devam edeceğiz.”

Mehmet Özsezer

“Maliye Bakanı ile ve Başbakan ile görüşme fırsatımız oldu ancak somut bir cevap alamıyoruz. Bize karşı bir ciddiyetsizlik var ve olumlu bir cevap alana kadar buradayız. Koskoca devlet bizim taleplerimizi karşılayamayacak gibi bir tavır sergiliyor. Turizm taşımacıları için 15 bin TL destek istedik ancak o da sonuçsuz kaldı. Seyrüsefer, muayene ve T izinlerinin bir yıllık hibe edilmesini istedik. En azından ‘bize veremiyorsanız bizden de almayın’ dedik o da sonuçsuz kaldı. Mantıklı ve yasal taleplerde bulunuyoruz ancak ciddi muhatap bulamıyoruz. Biz bu güne kadar hep iyi niyetli davrandık ancak karşılık bulamadık. Bir yıldır çalışmıyoruz ve ailelerimizin desteği ile hayatımızı idame ettiriyoruz. Ülkede iyi bir turizm vardı ve taşımacılar ciddi yatırımlar yaparak otobüsler aldı ancak her yer kapanınca borçlar aksadı.”

Bekir Akandere

“Toplu taşımacılık ciddi sıkıntılar içerisinde. Bu sektör açıldığında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikârdır. Turizm yerle bir durumdadır ve araçlarımızın yüzde 10’u ile iş yapacağımız bilinen bir gerçektir. Bugün gelinen noktada biz otobüslerimizi çalıştırmadığımız halde her türlü ödemeyi yapmaya devam ediyoruz. Güney yönetimi nasıl turist getirebileceğinin planını yaparken biz hala aşı programı ile uğraşıyoruz. Bizim derdimiz birileri ile kavga etmek değildir. Hakkımızı arıyoruz ve olumlu bir sonuç alana kadar eylemimize devam edeceğiz.”