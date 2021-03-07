3'er gün tutuklu

Daha önce de bir çok kez çeşitli suçlara karışan zanlılar bugün 08.03.21 tarihinde sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlamasıyla çıkarıldıkları Gazimağusa kaza mahkemesinde haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar PM Kaya Savaşçı’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların 4.03.21 tarihinde meydana gelen yaralama, sirkat ve kasti hasar meselesi ile ilgili olarak 05.03.21 tarihinde Lefkoşa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildiğini, aleyhlerinde şahadet tespit edilememesi nedeniyle 08.03.21 tarihinde Demirhan polis karakolu polisinden Akdoğan’ da meydana gelen Sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz meseleleri ile ilgili zanlıların derdest emri gereği teslim alındıklarını söyledi.



Mehmet Mavideniz tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Hasan Çelik ’yi ense kısmından yaralamış, ayrıca Eray KAHRAMAN’a ait aracın 4 adet lastiğini aynı bıçak ile kesmek sureti ile de kasti hasara uğratmıştır.

Zanlıların 22 Şubat 2021 – 04 Mart 2021 tarihleri arsında Akdoğan köyünde eski mezbaha bölgesinde Özkul Özyiğit’ e ait aktif olmayan tavuk çiftliğinin kuzey kısmındaki tahtaları kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye giriş sağladıklarını söyleyen tanık polis, içeriden 15 adet fan motoru, 1 adet su dalgıcı ve 100 metre uzunluğunda siyah renk kabloyu sirkat ettiklerini belirtti.

Zanlıların 20 Şubat 2021 ile 06 Mart 2021 tarihleri arasında yine Akdoğan köyünde Ahmet Emir’ e ait 2 adet ambarda bulunan 1 adet şanzıman, 7 adet 3 faz motor, 1 adet eskimiş araç motoru ve kırıcı makinesinin demir yatağını sirkat ettikleri yönünde şikâyet mevcut olduğunu belirten tanık polis henüz herhangi bir emarenin tespit edilemediğini söyledi.

Aranması gereken emareler yanında bu suçlara benzer polise birçok şikâyet geldiğine dikkat çeken tanık polis, zanlı 1’ in GKK’ da mükellef askerlik görevini yapmakta olduğuna ve 18.02.21 tarihinden beridir de asker kaçağı olduğunu söyledikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 16:53