Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün yasama görevini yerine getirmek üzere Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı. Meclis toplantısında kadın milletvekilleri, kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla atasözlerinden ironi yaptı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu Kadınlar Günü konusunda konuşma yaptı ve ardından kadın milletvekillerine söz verdi.

Meclis’in kadın milletvekilleri Doğuş Derya, İzlem Gürçağ Altuğra, Fazilet Özdenefe, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, Resmiye Canaltay, Sıla Usar, Gülşah Sanver Manavoğlu, Yasemin Öztürk söz aldı.

Kadın vekillerden ironi…

Kadın milletvekilleri, kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla atasözlerinden ironi yaparak başladıkları konuşmalarında, ülkedeki kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekti, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına herkesin dayanışma içerisinde çalışılmasının önemine işaret etti.

Konuşmalarına “Kadının kalbine giden yol midesinden geçer, evlenilecek adamlar var eğlenilecek adamlar var, babasına bak oğlunu al kenarına bak bezini al, yemeğin salçalısı erkeğin kalçalısı, oğlunu dövmeyen dizini döver, elinin hamuruyla kadının işine karışma, erkeğin yeri karısının yanıdır, erkek gibi dırdır etme, oğlun var mı derdin var, kız doğuran övünsün oğlan doğuran dövünsün, kadınca dövüşmek” gibi cümlelerle başlayan milletvekilleri, empati yapılmasını sağlamaya çalıştıkların söyledi ve eşitlik vurgusu yaptı.

KKTC’de kadınlarla ilgili istatistiklere değinen milletvekilleri, yasal düzenlemelerdeki eksiklerin giderilmesini, kadın sığınma evi ve yaşlı bakım evi gibi kurumlar istedi.

Konuşmalarında tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan kadın vekiller, kadınların her alanda hak ettiği yeri alması için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kadınların haklarını güvence altına alacak adımların her alanda atılması gerekliliğine değinen milletvekilleri, kadınların ekonomi, sanat, siyasette erkeklerle aynı eşit derecede yer alabilmesinin önemine değindi.

Öldürülmeyen, şiddet görmeyen kadınların, toplum içerisinde eşit ve güçlü olması için çalıştıklarını ifade eden milletvekilleri, kadının yaşamda hak ettiği yeri alması için çalışmaya mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Cinsiyetçi sözler artık kullanılmasın

Milletvekilleri, ülkede herkesin diline yerleşen cinsiyetçi sözlerin de artık kullanılmaması gerektiğine işaret ederek, toplumun geleceği çocukların da cinsiyetçi olarak yetiştirilmemesinin önemine değindi.

Pandemi döneminde de kadınların, özellikle sağlık çalışanlarının en ön cephede savaştığını, yer aldığını ifade eden milletvekilleri, kadın sağlık çalışanlarının, çocuklarını bebeklerini yaşlılarını evlerde bırakarak çalıştıklarını kaydetti.

Devletin ise bu kişilerin yaşam şartlarını hiçbir şekilde kolaylaştırmadığını ifade eden milletvekilleri, kadın sağlık çalışanları önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

Kadına her alanda eşitlik sağlamak için mücadelenin devam ettiğini vurgulayan milletvekilleri, kadınların her alanda olanak sağlanması halinde daha fazla başarılı olabileceğine işaret etti, kadının yerinin toplum içinde yükseltilmesinin, girişimci kadınların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Farkındalık yaratmak amacıyla bugün erkek kadın eşitsizliğine yönelik cinsiyetçi söylemler üzerinden konuşmalarına başladıklarını ifade eden milletvekilleri, kadınların başta Meclis’te daha fazla temsil edilmesi gerektiğini, ayrıca her alanda büyük fedakarlıklar ve başarılar gösteren kadınların toplumun geleceği için her türlü görevi başarıyla yürütebileceğine işaret etti.

Protokol konuşuldu

Meclis Genel Kurulu’nda kadın milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alan bazı parti başkanları, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü başta olmak üzere güncel konularda konuştu.

Özersay’dan 12 soru

HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Ekonomik sorunlar ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” konulu konuşmasında, kendi hükümet dönemlerinde icra, taksit, hapislik, mazbata, konut ve işyeri tahliyesine ilişkin aldıkları karar ve düzenlemelere işaret etti. Özersay, bunları 2 aylığına ertelediklerini anımsatarak bunun bugünün şartlarında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özersay, bu yasa gücünde kararnameyi yaptıkları tarihte aile davalarında verilen tazminat ve nafaka yükümlerini dahil etmediklerini de anımsattı.

1,500 TL katkı başvuruları alınmadan kriterlerin belirlenmesi gerektiğine daha önce de işaret ettiklerini anımsatan Özersay o dönem kendilerine başa çıkılabilecek sayıda başvuru alındığının söylendiğini kaydetti.

Özersay, öte yandan 57 bin civarında kişinin başvuru yaptığını ifade ederek “Tamamına olumlu yanıt verecek gücünüz var mı?” diye sordu, yoksa binlerce insanın sıkıntıya sokulacağını anlattı.

Türkiye ile imzalanan anlaşma hakkında sorular da yönelten Özersay, önceki hükümet dönemlerinde anlaşma uyarınca verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Son anlaşmalarda hükümlere mali anlamda Türkiye’nin de uymadığının görüldüğünü dile getiren Özersay, son imzalanan anlaşmadan detaylar aktardı, geçen yıldan söz verilip aktarılmamış rakamlar olduğunu ve bunun yine gerçekleşebileceğini belirtti.

Bu rakamın tamamlanmamış projeler nedeniyle mi ödenmediğini soran Özersay, değilse bu rakamın neden aktarılmadığının konuşulması gerektiğini dile getirdi.

Anlaşma içerisinde verilen sözler bağlamında olumlu unsurlar olduğunu kaydeden Özersay, öte yandan taahhütler konusunda netleştirilmesi gereken şeyler olduğunu ifade etti.

Özersay anlaşmadaki taahhütlerin yerine getirilmesine ilişkin takvime işaret ederek “Bu taahhütleri yılın sonuna kadar yerine getirecek misiniz? Yoksa hükümet kendine biçtiği ömrü mü uzattı” diye sordu.

Türkiye’nin sağlayacağı mali katkı karşılığında verilen taahhütlerin içeriğinin netleştirilerek Meclis’le paylaşılmasını isteyen Özersay, bu yönde hükümete sorular yöneltti, 12 başlıkta topladığı bu soruları yazılı olarak da ileteceğini söyledi.

Erhürman: Yanlışa onay vermeyeceğiz

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” başlıklı konuşma yaptı.

Protokollerdeki temel amacın ülkenin kalkınması olduğuna işaret eden Erhürman, kendi hükümet dönemlerinde yapılan eleştirilere işaret etti.

Erhürman, geçen yılki protokolde yer alan öngörülerle gerçekleşmelerin farklı olduğunu kaydetti.

Protokolün bütçenin dörtte birine denk geldiğine işaret eden Tufan Erhürman, aktarılacak kaynak konusu öngörülebilirlik olmadığı zaman bütçenin de öngörülebilir olmaktan çıktığını söyledi.

Erhürman konuşmasının devamında protokolle ilgili hükümete sorular yöneltti.

Özel sektöre destek ve reform destek kalemlerinin ortadan kalktığını kaydeden Erhürman, “Örneğin Kamulaştırma Yasası’nda değişikliğe ihtiyaç varsa bunun için taahhütte mi ihtiyaç var bu reform mu?” diye sordu.

Erhürman hükümetin ömrünün Ekim’den önce biteceğini kaydederek, önümüzdeki bir ayda Meclis’te erken seçim kararı alınması gerektiğini, aksi halde Haziran’da ara seçime gidilmesi gerekeceğini anlattı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yanlışa doğru demeyeceklerini söyleyerek, protokoldeki yanlışlara onay vermeyeceklerini vurguladı.

Mecliste şu çalışmalar yapıldı

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı’nın, Genel Kurul’dan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Verilen Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile ilgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi oylandı ve oy çokluğuyla onaylandı.Daha sonra Sayıştay Komitesi Başkanlığına CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Başkan Vekilliğine Zorlu Töre’nin; Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Başkanlığı’na UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve Başkan Vekilliğine CTP Milletvekili Sahiner’in seçildiği bilgisi verildi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kurallarının Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu’na oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarının oylanmasıyla Meclis dünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki birleşim 11 Mart Perşembe saat 10.00’da başlayacak.

