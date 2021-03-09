Sürat suçu ilk sırada

KKTC’de geride bıraktığımız haftada 37 trafik kazası meydana geldi, 7 kişi yaralandı. Trafik kontrollerinde ise suç işlediği tespit edilen 231 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Trafik suçları arasında süratin ilk sırada olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 1 - 7 Mart tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen trafik kazalarına, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler sebep oldu.

Kazalarda toplam hasar miktarı 530 bin TL olurken, Lefkoşa’da 18, Gazimağusa’da 9, Girne’de 8, İskele’de 2 trafik kazası meydana geldi.

2 bin 286 araç sürücüsü kontrol edildi

Polis tarafından ülke genelinde aynı günler içerisinde yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 2 bin 286 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 231 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (106), tehlikeli sürüş (3), dikkatsiz sürüş (16), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (12), s/ehliyetsiz araç kullanmak (7), alkollü araç kullanmak (5), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (18), trafik levha ve işaretlerine uymamak (8), trafik ışıklarına uymamak (1), muayenesiz araç kullanmak (2), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (13), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1) ve 36 diğer.”