Duyarlılık örneği

Hurşide BAYBORA

Kıbrıs Vakıflar İdaresi 450. yılında geçmişte ve günümüzde vakıf kuran kadınları anmak ve tebrik etmek için dün bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, gerek vakıf kurarak, gerekse toplumun ihtiyaçları için hiç durmadan gönüllü olarak çalışan duyarlı kadınlara plaket sunuldu.

Vakıflar İdaresi bahçesindeki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal, Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter, Ayşe Hanım Vakfı adına Dr. Ayşe Sınay Tahsin, Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı adına İnci Hakkı, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı adına Özge Eminoğlu Özbekoğlu, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı adına İçim Çağıner Kavuklu katıldı.

Tatar: Kadınlar önemli mücadele verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk kadınının bu topraklarda var oluş mücadelesinde çok önemli mücadeleler verdiğini söyledi.

Vakıflar binasının çok önemli olaylara ev sahipliği yaptığını dile getiren Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün Evkaf İdaresi’ni Kıbrıslı Türkler adına kaydettirdiğini herkesin hatırladığını kaydetti.

Tatar mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkının geldiği noktada kadınların verdiği başarılara da değindi.

Benter: İlk Türk bayrağı bu bahçeye dikildi

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi eski ismiyle Evkaf’ın 450. yılını kutladığını kaydetti.

Kurumun 450 yıldır Kıbrıs’ta hayır işleri, iyilikler yaptığını ve çeşitli şekilde topluma faydalı olduğunu dile getiren Benter, 1956 yılında Vakıfların İdaresi’nin İngilizlerden Türklere devrinde Kıbrıs’taki ilk Türk bayrağının bu bahçede çekildiğini söyledi.

Etkinlikte ayrıca; Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı adına İçim Çağıner Kavuklu birer konuşma yaptı.

FOTO: VAKIFLAR TÖREN

Fotoğraf: Süleyman ÖNAL



Tatar çifti, Devlet Hastanesinde görev yapan kadın çalışanları ziyaret etti

Moral oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün eşi Sibel Tatar ile birlikte, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’nde görev yapan kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretlerinde Sağlık Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, tüm kadınların ve özellikle bu zor günlerde ön cephede mücadele veren kadın sağlık çalışanlarının Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için ziyarette bulunduklarını söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle bütün dünyanın mücadele verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlikle sıkıntıların önünün aşılacağına inanç belirtti.

FOTO: TATAR HASTANE

Sennaroğlu, kadın personeli odalarında ziyaret etti ve çiçek takdiminde bulundu

Zarif bir davranış

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Meclis Genel Kurul toplantısı öncesinde Meclis bünyesinde çalışan kadın personeli odalarında ziyaret etti ve çiçek takdiminde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Diğer kamu kuruluşları ile kıyaslandığında Cumhuriyet Meclisi bünyesinde kadın çalışan sayısının yüksek olduğuna ve üst kademe yöneticilerinde de kadınların güçlü şekilde temsil edildiğine dikkati çeken Sennaroğlu, bu anlayışın tüm kurumlarda da hakim olması gerektiğini kaydetti.

Sennaroğlu’nun ziyareti sırasında kendisine Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da eşlik etti.

FOTO: SENNAROĞLU

DP’li kadınlar, Süheyla Küçük ve Aydın Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti

Hizmetleri unutulmayacak

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.

Açıklamaya göre, ziyaret, Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP Kadın Örgütü Başkanı Mehtap Özdemirağ ve DP Kadın Örgütü Eş Başkanı Özlen Dinçoğlu ile DP Kadın Örgütü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

FOTO: DP

Özçınar, bölgedeki paketleme tesislerini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi

Kadınlar gününü kutladı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bölgedeki paketleme tesislerini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre, paketleme tesislerini tek tek ziyaret eden Özçınar, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan narenciye sektöründe çalışan emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak hediye takdim etti.

Özçınar, ayrıca hayatın her alanında mücadele eden ve aydınlık toplumların temelinin oluşmasında büyük rol oynayan kadınların güçlü toplumların oluşması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

FOTO: ÖZÇINAR



Canaltay, kadın çalışanlara; kırılgan olup aynı zamanda dayanıklılık ve gücü temsil eden mimoza çiçeği hediye etti

Toplu fotoğraf çektirildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bakanlıktaki kadın personeli kutlayarak kırılgan olup aynı zamanda dayanıklılık ve gücü temsil eden mimoza çiçeği hediye etti.

Açıklamaya göre, kutlama sırasında konuşan Bakan Canaltay, kadının yaşamın her alanında eşit bir şekilde var olması gerektiğini, aksi halde hep eksik kalınacağının altını çizdi.

Resmiye Canaltay, daha sonra günün anısına bakanlıkta görev yapan kadın personel ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Canaltay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir de mesaj yayımladı.

FOTO: CANALTAY