3 gün daha hücrede

Girne’de ayrıldığı kız arkadaşının evine balkondan giren, cep telefonu ve bilgisayarı çaldıktan sonra yatak odasının kapısını kıran; kaçmaya çalışan kadının çanta ve arabasının anahtarlarına el koyan Murat Balkan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Elimde videoların var, benimle gelmezsen yayınlarım” diyerek tehdit ettiği kadını Değirmenlik-Dağyolu ormanlık alana kaçıran ve başında şişe kıran zanlı hakkında 3 gün ek süre alındı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru; zanlı Murat Balkan’ın ‘Soygun’, ‘Zorla insan kaçırma’, ‘Kasti hasar’, ‘Mülke tecavüz’, ‘Ev açma’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Olayın 8 Haziran tarihinde meydana geldiğini ve 12 Haziran tarihinde tutuklandığını kaydeden Arısu, zanlı Balkan’ın müştekinin arabasının anahtarını çalarak, “Benimle gelmezsen videolarını yayınlarım” diyerek tehdit ettiğini kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis; zanlının müştekiyi tehditle Değirmenlik-Dağyolu’nda ormanlık alana götürerek, başına şişe ile vurduğunu söyledi.

Kadının olay yerinden anayoldan geçen bir aracı durdurup kaçtığını ve polise şikâyette bulunduğunu; soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlının ayakkabılarının müştekinin evinde tespit edildiğini ve ayak izleri ile eşleştiğini açıkladı.

Olay yeri tarafından evin fotoğraflandığını kaydeden polis; müştekinin çantasının, kredi kartı, cep telefonu ve laptopunun henüz bulunmadığını belirtti.

Polis memuru müştekinin zanlı tarafından el konan aracının henüz bulunmadığını birçok KGS görüntüsünün incelendiğini ifade ederek 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

