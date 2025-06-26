Nefes kesti

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası dün yapıldı.

Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında, Türk Arama Kurtarma bölgesindeki deniz safhası, TC ve KKTC’den askeri ve sivil unsurlarının katılımıyla icra edildi.

Deniz safhasında iki senaryo uygulandı. TCSG Yaşam isimli gemide izlenen tatbikat öncesinde, seyir emniyet brifingi verildi.

Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Caner Gönyeli’nin kızı Nil Gönyeli de takip etti.

Tatbikatı, Azerbaycan, Gambiya, Cibuti’den yabancı gözlemciler ile Türkiye ve KKTC’den basın mensupları da izledi.

Kara safhası Girne’de yapıldı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın kara safhası önceki gün gerçekleştirilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katıldığı tatbikatın kara safhası Girne'de yapılmıştı. Tatbikata Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2 hava unsuru, 5 deniz unsuru ve 5 arama-kurtarma timinin fiilen katılmıştı.

Toplamda ise 14 arama-kurtarma koordinasyon merkezi, 15 hava unsuru, 13 deniz unsuru, 9 arama-kurtarma timi ile çeşitli sivil unsurları görev almıştı. Senaryo kapsamında yapılan kara safhasında, İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren bir uçağın tehlike sinyali vermesinin ardından gerçekleştirilen arama-kurtarma harekatı canlandırılmıştı.

