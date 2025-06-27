Holguin hazırlık yapıyor

Kıbrıs sorunu için yapılacak gayri resmi beşli görüşmenin tarihinin, "Türkiye yüzünden" henüz belirlenemediği, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Holguin’in yoğun hazırlık yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum tarafının, Türk tarafının aksine Kıbrıs sorununda özlü müzakereler istediğini ve Rum hükümetine göre New York’ta yapılması planlanan gayri resmi beşli görüşmenin tarihinin Türkiye'nin başta söylenen tarihlerde uzlaşmaması nedeniyle belirlenemediğini öne sürdü.

Birleşmiş Milletlerin görüşme için 24-25 Temmuz’u önerdiğini anımsatan gazete Türkiye’nin bu konuda herhangi bir yanıt vermediğini; görüşmenin daha erken yapılması yönündeki girişimlerin de sonuçsuz kaldığını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, dün gayri resmi beşli görüşme için verilen tarihler konusunda Türkiye dışındaki tüm tarafların olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Letimbiotis, BM Genel Sekreterliği tarafından da farklı tarihler konusunda girişim yapıldığını ve nihai sonuç için koordinasyon halinde olduklarını da kaydetti.

Temmuz ayındaki görüşme için yoğun bir ön hazırlığın söz konusu olduğunu ifade eden Letimbiotis, bu görüşmenin Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesine imkan sağladığına işaret etti.

Londra ve Brüksel temasları

Gazete haberine devamında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gelen hafta, Kıbrıs sorununa müdahil taraflarla temaslarda bulunmak üzere Londra ve Brüksel’e gideceğini; akabinde de adaya dönerek yeni tur görüşmelere başlayacağını yazdı.

Brüksel’den verilen bilgiye göre, Holguin ile Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn arasında görüşme ayarlandığını kaydeden gazete, bunun Kıbrıs sorunu açısından önemli bir ilk görüşme olacağına vurgu yaptı.

Haberde, Holguin’in Ankara ve Atina’yı halihazırda ziyaret ettiği ve tüm temasların tamamlanmasının ardından, temmuz ayındaki çoklu görüşme öncesinde yeni tur temaslar yapabilmek için adaya dönmeyi arzuladığı da ifade edildi.