Direkt uçuşlar başlamalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'na direkt uçuşların başlaması gerektiğini belirterek, "İngiltere ve özellikle Londra'dan direkt uçuş olursa hem ekonomimize hem de turizmimize faydası olacaktır. Aynı zamanda İngiliz ve Kıbrıs Türkleri arasında bağları güçlendirecektir. Bir şirket böyle bir uçuş planlarsa buna engel olunmamalı." dedi.

Tatar; resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da AA ve TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Tatar; İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile bir araya geldiğini kaydetti.

İngiltere'den, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonun hafifletilmesi için adımlar beklediğini ifade eden Tatar, bu adımlar atılmadığı gibi baskıların daha da arttığını söyledi.

Bugün KKTC'de 30 bin İngiliz'in, İngiltere'de ise 300 binden fazla Kıbrıs Türkü’nün yaşadığını hatırlatan Tatar, şunları belirtti:

"Kıbrıs'ta her şeye rağmen ve bize yapılan haksızlıklara rağmen bağımsız bir devlet olarak yaşıyoruz. Doughty'ye şartlar yerine gelir, ortak zemin oluşursa, Kıbrıs Türklerinin egemenliği kabul edilirse yeni bir müzakere sürecine girebileceğimizden bahsettim. Ama öyle bir sürece girebilmemiz için ortak zemin oluşması lazım. Kıbrıs Türkü’nün var olan müktesep hak denen egemenlik hakkının tanınması lazım. Çünkü bu işin mimarı İngilizlerdir. İngilizler Kıbrıs'tan ayrılırken o şekilde düzen kurulmasına yardımcı olmuşlardır."

"Direkt uçuş planlanırsa buna engel olunmamalı"

KKTC'nin yalnızca Türkiye üzerinden dünyaya açılabildiğini ifade eden Tatar, "Seyahat hakkı, Kıbrıs Türklerinin de hakkıdır." dedi.

Ercan Havalimanı'nın yılda 10 milyondan fazla yolcuya hizmet veren, adanın ve bölgenin en önemli havalimanları arasında yer aldığını belirten Tatar, Ercan'ın GKRY'deki iki havalimanından da büyük olduğunu belirtti.

Geçmişte Ercan Havalimanı'na direkt uçuş yapmama sebebi olarak güvenliği gösterenlere böyle bir sorun olmadığı mesajını ileten Tatar, "İngiltere ve özellikle Londra'dan direkt uçuş olursa hem ekonomimize hem de turizmimize faydası olacaktır. Aynı zamanda İngiliz ve Kıbrıs Türkleri arasında bağları güçlendirecektir. Bir şirket böyle bir uçuş planlarsa buna engel olunmamalı." diye konuştu.

Tatar, İngiltere'de eski bakan ve eski Muhafazakar Parti lideri Ian Duncan Smith'in KKTC'ye direkt uçuş yapılmasına destek veren milletvekilleri başında geldiğini anlattı.

Toplantı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları çerçevesinde, İngiltere Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu (APPG-TRNC) üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; toplantıya APPG TRNC Başkanı Imran Hussain, Milletvekilleri Yasmin Qureshi, Nesil Çalışkan, Lord Rogan, Baroness Mobarik CBE, Lord Qurban Hussain ve Elliott of Ballinamallard katıldı.

***

Erhürman, Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre; ziyarette Dernek Başkanı Birol Atasu, dernek yöneticileri ve bazı üyelerle görüşen Erhürman’a milletvekili Filiz Besim eşlik etti.

Erhürman ziyarette, ülke sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

