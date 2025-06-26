İlginç bir savunma

Alayköy’de bir geri dönüşüm fabrikasına ait telle çevrili alanda yeraltı kablosu çalındı, Saadet Topaloğulları, Hasan Topaloğulları, Aziz Topaloğulları ve Hasan Topaloğulları tutuklandı. Akraba olan zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 2 gün ek tutuklama emri verilirken, Aziz Topaloğulları, “Sünnet düğünümüz var, çocuklara kıyafet alabilmek için bu suçu işledik” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 23-24 Haziran tarihleri arasında Alayköy’de faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasına ait etrafı telle çevrili alan içerisinde muhafaza edilen 20 metre uzunluğundaki yer altı kablosunun kimliği meçhul şahıslar tarafından kesilerek çalındığını söyledi.

Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve çevre kamera görüntülerinin incelemeye alındığını belirtti.

Polis; yapılan soruşturma sonucu Saadet Topaloğulları, Hasan Topaloğulları, Aziz Topaloğulları ve Hasan Topaloğulları’nın tespit edildiğini açıkladı. Polis; 4 zanlının çaldıkları kabloları yönetimlerinde bulunan YQ 588 plakalı araca yükleyip götürdüklerini kaydetti. Polis memuru; zanlıların önceki gün tutuklandığını, kabloların YQ 588 plakalı araçta bulunarak, emare olarak alındığını belirtti. Polis; çalınan kabloların 100 bin TL değerinde olduğunu da söyledi.

Zanlıların aynı gün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını; alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade etti.

Polis memuru; suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığını ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Aziz Topaloğulları çaresiz kaldıklarını öne sürdü. Zanlı, “Cuma günü oğullarımın sünnet düğünü vardı. Sünnet kıyafeti alabilmek için yaptık. Çaresizlikten yaptık. Çok pişmanız” beyanında bulundu.

Mahkeme; zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk emri verdi.

