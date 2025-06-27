Anısı yaşatılıyor

“Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla Arda Erkan'ın anısına 11. Kite Surf etkinliği yapıldı.

Arda Erkan'ın babası Mustafa Erkan tarafından yapılan açıklamaya göre; etkinlik Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Heaven Surf Club’ın desteğiyle düzenlendi.

Erkan, "kite surf" tutkunlarını bir araya getiren organizasyonun uyuşturucu bağımlılığına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri, çocuklarını ve gençleri spora yönlendirmek ile gençlerin enerjilerini doğru alanlara kanalize etmelerine katkı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini kaydetti.



