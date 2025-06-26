Ömer KADİROĞLU

Girne’nin ünlü Çarşamba pazarında dün sebze fiyatlarının ucuzlaması vatandaşları memnun etti. Domatesin kilosu 20, salatalığın ise 15 ile 30 lira arası satıldı. Ancak; yaz meyvelerinden özellikle kirazın 600, çileğin 200, üzümün 250 liradan satılması vatandaşların tepkisine yol açtı. “Çocuklar kiraz, çilek, üzüm siparişi veriyor ama alamıyoruz” diyen vatandaşlar; fiyatı 5 liraya düştüğü için yaz meyvelerinden sadece karpuz alabildiklerini söyledi.

Narenciye ülkesi Kıbrıs’ta limon fiyatlarından da şikayet eden vatandaşlar, güneyde kilosu 109 liradan satılırken, kuzeyde 180 liraya limon satılmasının üzücü olduğunu söyledi. Pazara giden yabancılar da Kuzey Kıbrıs’ın artık pahalı bir ülke haline geldiğini; domates ve salatalık fiyatlarının düşmesinden memnun olduklarını belirtti.

Ne dediler?..

İsmail Yılmaç

“Yaz olması nedeniyle meyve ve sebze bollaştı ancak fiyatlar yine yüksek geliyor. Pazara geldiğimiz zaman isteyip alamadığımız meyvelerin başında kiraz geliyor. Gönlümüzün geçeceği kadar alıyoruz. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Yaşam kalitemiz her geçen gün düşüyor.”

Vatfa Okur

“Börülce ve biber aldık ancak fiyatlar marketlere göre çok pahalı. Meyve olarak kavun karpuz, şeftali tüketiyoruz ancak canımız kiraz da istiyor ve kilosu 600 lira olduğu için alıp tüketemiyoruz. Herkes bu fiyatlara meyve ve sebze alıp tüketmez. Yetkililerden beklentimiz bu fiyatların düşmesi yönünde çalışmalar yapmalarıdır.”

Aysel Bozaslan

“Pazara alışverişe geldik kayısı, şeftali, kiraz ve diğer sebze ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Savaş Çarşamba pazarına gelmiş haberimiz yok. Fiyatlar çok yüksek ve yetkililerden beklentimiz bir an önce bu fiyatlara bir çözüm bulmalarını istiyoruz.”

Nuray Altıntaş

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ve bir şeyler alıyoruz. Eskiden paranın kıymeti vardı şimdi yok. Asgari ücret arttıkça fiyatlar da artıyor ve bir anlamı kalmıyor. Bu soruna yönelik çalışmalar yaparak herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesini istiyoruz.”

Aysın Afacan

“Pazar yerinde 30 yıldır esnafım ve satışlar iç açıcı değildir. Aybaşına belki biraz düzelir. Eskiden yıla göre bakardık şimdi bir haftadan diğer haftaya fiyatlar değişiyor. Beklentimiz yetkililerin bu işe bir el atmasıdır. Bir hafta başka olan fiyat diğer hafta bambaşka bir hal alıyor.”

Nihat Çuvalcıoğlu

“Pazar yerinde yaklaşık 10 yıldır esnafım. 20 liraya soğan, 20 liraya patates satıyoruz ancak işlerimiz hiç iyi gitmiyor. Ürettiğimizi tüccara veriyoruz ancak fiyatları çok düşürdükleri için biz de kendimiz satmak için buraya geliyoruz. Nerde bir kurum müdürü veya bir dairede üst makam birileri var hepsi çiftçi oldu. Tarım Bakanı üreticinin yanında değil. Şu anki yönetimden hiçbir beklentimiz kalmamıştır. Yapamıyorlar ancak koltuğu da bırakmamak için oraya yapışıyorlar.”

Süleyman Işık

“Pazar yerine alışverişe geldik ancak fiyatlara bakıyoruz bayağı yüksek. Meyvelerden kiraz ve kayısı almak istiyoruz ancak fiyat yüksek olduğu için alamıyoruz. İhtiyaçlarımızı eskisi gibi tamamını değil taneyle alır olduk. Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz ve yetkililerden bu konuda fiyatların düşmesi üzerine çalışmalar yapmalarıdır. Bir odalı ev 600 Sterlin. İnsanlar kira mı, elektrik mi, su mu ödeyecek yoksa pazara mı gidip alışveriş mi yapacak?”

Salih Nizamoğlu

“İhtiyaçlarımızı almak üzere pazar yerine geldim. Reşat Akar Gündem Özel programında Rum tarafında kirazın kilosunun 8 Euro olduğunu yayınladı, bizde ise 600 TL ve ne tadı var ne tuzu. Ülkeyi idare edenlerin hiçbirinden bir şey beklemiyoruz çünkü hepsi sadece kendi ceplerini düşünüyorlar.”

Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 600 TL

Asma yaprağı: 600 TL

Üzüm: 250 TL Kg

Çilek: 200 TL

Bamya: 200 TL Kg

Barbunya: 200 TL Kg

Limon: 180 TL

Kayısı: 150 TL Kg

Şeftali: 150 TL Kg

Erik: 150 TL Kg

Börülce: 150 TL Kg

Kolakas: 150 TL Kg

Armut: 120 TL Kg

Hindistan cevizi: 60 TL tane

Muz: 80 TL

Portakal: 70 TL Kg

Elma: 60 TL Kg

Sarımsak: 50 TL tane

Patates: 35 TL Kg

Taze mısır: 30 TL tane

Soğan: 30 TL Kg

Salatalık: 30 TL Kg

Kabak: 30 TL Kg

Beyaz sarma lahana: 30 TL Kg

Taze soğan: 30 TL bağ

Domates: 20 TL Kg

Marul: 20 TL

Kavun: 15 TL Kg

Karpuz: 10 TL Kg