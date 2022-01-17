3 kilo mandalinanın fiyatı 10 liraya düştü

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa alanında kurulan açık pazarda dün 3 kilo mandalina 10, salatalık kilosu 15 liradan satışa sunulurken, domates ve patates 8, patlıcan 18 liradan alıcı bekledi.

Roka, maydanoz ve taze soğan gibi yeşillikler 5 lirayla pazarın ucuz ürünleri arasındaki yerini alırken, kivi ve erik kilosu 20 liraya satışa sunuldu.

Pazarın en pahalı ürünü ise kilosu 70 liraya satılan kestane oldu. Kış aylarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında olan; bağışıklığı güçlendiren ve tam bir vitamin deposu olan kestanenin fiyatı alıcı bulmasını zorlaştırdı. Alım gücünün düştüğünü ifade eden vatandaşlar, birçok ürünü alamadan pazardan ayrıldıklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Kısıtlı ürünler alıyoruz. Gücümüzün yettiği kadarıyla bütçemizden kısarak alışveriş yapıyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Mahmut Güngörmez

“Fiyatlar cep yakıyor, alınan maaşla kıyaslandığında yapılan alışveriş kurtarmıyor. Pazarda da marketlerde de fiyatlar üzerinde herhangi bir olumlu değişiklik yok. Bir vatandaş olarak ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Kısıtlı ürünler alıyoruz.”

Mehmet Aldıç

“Fiyatlar çok pahalı, istediğimiz ürünleri alamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Alım gücümüz düştü. Kazandığımız para belli, harcamamız belli. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Her şeye zam geliyor. Ekmekten tüp gaza tutun her şey zamlandı.”

Safiye Hanım

“Alım gücümüzün yetebildiği kadarıyla pazara alışverişe geldik. İki kişi çalışmamıza rağmen masraflara yetişemiyoruz. Bütçemizden kısarak alışveriş yapıyoruz. Eskiden ürünleri kilo olarak alıyorduk, bu önce yarım kiloya şimdi de taneyle almaya döndü. Meyve ve kuru gıdalardaki pahalılık çok fazla. Yetkililer denetim yapmalı. Marketlerde ve pazarlarda en uygun fiyatlı ürünleri aramaktan yorulduk.”

Ruhi Yiğit

“Fiyatlar çok pahalı, istediğim her ürünü alamıyorum. Piyasa denetimsiz. Herkes istediği ürünü istediği fiyata satarsa piyasa pahalı hale gelir. Bu nedenle denetim şarttır. Kim ne kadar kar koyuyor, fahiş fiyata mı satıyor bunların ortaya çıkması lazım.”

Fatma Azevel

“Pazar marketlere göre daha uygun. Geçmişe oranla fiyatlar pahalı, yılbaşından sonra fiyatlarda çok artış oldu. Özellikle TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı insanların alım gücünü çok aşağılara çekti. Geçmişte yaptığımız kadar, alışveriş yapamıyoruz.”

Melahat Koçak

“Bu hafta fiyatlar geçen haftalara göre biraz daha uygun fakat yine de Pazara geldiğimizde çoğu ürünü alamadan dönüyoruz. İstediğimiz ürünleri rahatlıkla alamıyoruz. Pazarda müthiş bir pahalılık söz konusu, pazarda en pahalı ürünler kuru gıdalar. Mesela cevizin kilosu 70 lira oldu. Alınacak gibi değil.”