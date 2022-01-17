5 kişiyi yaraladı

Gemikonağı’nda rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Excalibur isimli bardan çıkarılan şahıs, aracıyla mekana daldı; 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan 4 kişi hastanede görmüş oldukları tedavilerinin ardından taburcu olurlarken, bir kişi köprücük kemiği kırığı teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre; olay dün sabaha karşı saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Gemikonağı’nda faaliyet gösteren Excalibur isimli barda, müşteri olarak bulunan G.Ç. (E-38) tartışma çıkarıp, huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle mekândan çıkarıldı. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan zanlı, mekan önünde park halinde bulunan aracına bindi. Zanlı aracında bulunduğu levyeyi eline alıp tekrar içeri girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlileri tarafından içeri girmesi engellenen zanlı, deliye döndü; aracına binerek, güvenlik görevlilerini öldürmek kastıyla bulundukları yere doğru aracı sürdü. Güvenlik görevlileri kaçarken, zanlı mekanın içerisinde aracıyla daldı; barın cam kapısını ve eşyaların kasten kırılmasına sebep oldu. Barda bulunan biri güvenlik görevlisi, dördü müşteri olmak üzere toplam beş kişi olay esnasında muhtelif yerlerinden yaralandı. Yaralanan 4 kişi hastanede görmüş oldukları tedavilerinin ardından taburcu olurlarken, bir kişi köprücük kemiği kırığı teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, zanlı G.Ç.’nin arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022, 11:14