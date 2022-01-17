Geri sayım başladı

Kıbrıs Türk halkı, önümüzdeki pazar, Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini seçmek üzere bir kez daha sandığa gidecek. Gelecek hafta Pazar günü, 6 ilçede 763 sandık kurularak yapılacak seçim ise ülkenin 15’inci milletvekilliği seçimi olacak.

Seçimde, 8 siyasi partiden 400 ve 3 de bağımsız olmak üzere toplam 403 aday yarışacak.

Seçime oy pusulasındaki sırayla Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) katılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan Milletvekilliği Erken Genel Seçim takvimi uyarınca, ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı nüfusa göre yeniden saptanarak ilan edildi. Buna göre, Girne’de 10 olan milletvekili sayısı 11’e çıkarken, Güzelyurt’ta 4 olan milletvekili sayısı 3’e düştü. Milletvekili sayıları Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13, İskele’de 5 ve Lefke’de ise 2 olarak kaldı.

KKTC'de seçmen yaşı 18, milletvekili seçilme yaşı ise 25. Siyasi partilerin milletvekili çıkarabilmeleri için ülke genelindeki oyların en az yüzde 5’ini alması gerekiyor.