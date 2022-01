Tek umut Ankara

Suna ERDEN

Maliye Bakanlığı’nın, enflasyon rakamlarını dikkate alarak kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına Ocak ayı sonundan itibaren yüzde 37. 26 oranında maaş artışı yapılacağını açıklaması sonrasında kaynak tartışmaları yeniden alevlendi. Vatandaşlar “hükümet bu parayı nereden bulup da ödeyecek” derken, Diyalog’a konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2022 yılı bütçesine bir milyar 800 milyon lira tutarında ek külfet geleceğini, bunu Ankara’dan karşılamak için girişim başlattıklarını ve Türk hükümetine bir rapor sunduklarını söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, ek kaynak ihtiyacıyla ilgili raporu Ankara’ya sunduğunu belirten Maliye Bakanı Dursun Oğuz, tüm görev ve sorumluluklarını yılmadan çalışarak yerine getirdiklerini ifade etti. Ocak sonu ödenecek zamlı maaşlar için çalışmalara başladıklarını belirten Oğuz şunları söyledi:

“Biz sorumluluklarımızı yerine getirerek, yüzde 37,26 oranındaki hayat pahalılığını maaşlara yansıttık. Bu yansımanın bütçeye yıllık külfeti bir milyar 800 milyonu buluyor. 2022 yılı bütçesinde bu tutar belirlenmedi. Bu nedenle seçimden sonra yeni kurulacak hükümet masaya bütçeyi yeniden koyacak ve enflasyon maliyetine göre değerlendirecek.

Bu rakam elbette ki bizi zorlayacak ancak hayat pahalılığını vermek bizim görevimizdir.”

Rapor hazırlandı

Bakan Oğuz, enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bütçede oluşan ek giderlerle ilgili bir rapor hazırladıklarını ifade ederek, şunları ifade etti:

“Enflasyondaki artıştan dolayı bütçede oluşacak açıkla ilgili rapor hazırladık. Başbakanın Türkiye ziyaretinde hazırlanan rapor oradaki yetkililere sunuldu. Yeni hükümet, Türkiye ile imzalanacak protokolde bu konuyu ele alacaktır.”

Gereken yapılacak

Bakan Oğuz, “Bu ay sonu zamlı maaşlar ödenecek. Maliye zorlanacak mı? sorusuna işe şöyle yanıt verdi:

“Sıkıntı olmaması için çalışmalar başladı. Şimdiye kadar her alanda görevimizi yerine getirdik. Bundan sonra da sorumluluklarımız neyse onu yapacağız. Maaşların ödenmesi için de gereken neyse yapılacak.”

Devletin bankalara borcu bir milyar

Bakan Oğuz, kamunun özel ve devlet bankalarına toplam bir milyar lira borcu olduğunu da ifade etti. Oğuz, “Yeni bir borçlanma gündemde mi?’ sorusuna karşılık ise şöyle konuştu:

“Kamu ve özel bankalara toplam bir milyar TL borcumuz var. 2022 yılına girerken, 13’üncü maaşlar ve sigorta emeklilerinin ödenmesi için 250 milyon TL borçlanmaya gittik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ödeme yapması için avans şeklinde aktardık. Geçtiğimiz 2021 yılı borçlanma limitimiz 830 milyon idi. Bu Ocak ayında aldığımız borcun 115 milyon TL’sini ödedik. Sigorta emeklileri mağdur olmasın diye kamunun 13’üncü maaşlarını Ocak ayının 3’ünde ödedik.

Zor geçen 2021 yılında; gelirlerin düştüğü, giderlerin arttığı bir ortamda maliye olarak görevimizi yerine getirdik. Eğer gerekirse yeniden borçlanırız. Ancak şu an için gündemde öyle bir şey yok.”

Bazı tedbirler alınacak

Bakan Oğuz, 2022 yılında halkın ve devletin iyiliği için bir takım tedbirler alınacağına işaret etti.

Oğuz, “2022 yılında yapmamız gerekenler var. Başbakan da alınması gereken tedbirler olduğunu dile getirdi. Siyasi anlamda yıpranma olacaksa bile tedbir almaya mecburuz. Bu ülkenin menfaati için siyasi kariyeri düşünmemek lazım” dedi.

İstikrar şart

Maliye Bakanlığı olarak, ülkenin refahı için çalıştıklarını dile getiren Oğuz, şunları söyledi:

“Her şey dört dörtlük olamaz. İmkânlar el verdiğince her sektöre, her alana yetişmeye çalışıyoruz. Ekonomi ve sağlığı birlikle götürmemiz lazım. Sağlık her şeyin başı ancak önem açısından ekonomiyle paralel olması gerekiyor. Bu ülkede her alanda iyileşme ve istikrar istiyorsak tek başına iktidara gelecek bir hükümet kurulması gerekiyor. Siyasi istikrarı sağlarsak sağlık ve ekonomik açından da istikrar elde etmiş oluruz.”

Bakan Oğuz, 2022 yılında sağlık ve ekonomik açından iyi gelişmeler olmasını dilediklerini de sözlerine ekledi.